Ferran Adriá se rinde a la gastronomía extremeña: esto es lo que comió en uno de los restaurantes mejor valorados de Mérida El reconocido chef disfrutó de una cena en 'A de Arco', uno de los restaurantes de mayor éxito de la capital extremeña

Ferrán Adriá junto a parte del equipo de A de Arco, entre ellos su jefe de cocina Enrique Frías

Irene Toribio Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:26

Venía buscando producto de la tierra y es lo que le ofrecieron en 'A de Arco', uno de los restaurantes mejor valorados de Mérida, donde Ferran Adriá ha pasado unos días para impartir un exclusivo curso a hosteleros extremeños. Allí se come producto local y de calidad, y el reconocido chef lo sabía. Hemos hablado con Carlos, uno de los propietarios del restaurante, y nos ha contado cómo fue la que consideran una noche inolvidable junto a Adriá.

«Venía buscando producto extremeño, tenía muy claro lo que quería», desvela Carlos, «pidió él y todo fue producto local: lomo doblao 100% ibérico de bellota, chuletitas de cordero lechal, pluma ibérica, callos con garbanzos... y hasta un surtido Técula Mécula de postre», cuenta a este diario.

Ferran Adriá acudió a 'A de Arco' previa reserva y lo hizo junto a su equipo, un grupo de más de diez personas que pudo degustar una variedad de platos del restaurante, que definen como «un honor recibir entre sus comensales a uno de los grandes referentes de la gastronomía mundial». Su visita, sentencian, les llenó de orgullo «y nos inspira a seguir apostando por la creatividad, la técnica y la pasión por la cocina».

Aunque fue «una noche inolvidable», los propietarios del restaurante tuvieron claro, desde el principio, que Ferran Adriá era un cliente más y no recibió ningún tipo de trato especial. «Sabíamos que venía porque había reservado, y salió encantado de la cena», nos cuenta Carlos, «después fuimos a su conferencia y hasta hizo mención a lo mucho que le había gustado», añade orgulloso.

La visita del reconocido con tres estrellas Michelin, que no descarta volver a pasarse por allí, convirtió la noche en 'A de Arco' en una jornada cargada de orgullo gastronómico y regional.

Cuánto cuesta comer en A de Arco

La cocina, dirigida por el Chef Enrique Frías Román, es una interpretación de lo mejor de la tradición extremeña, con sus productos y platos más emblemáticos, siempre con un toque de innovación. Disfrutar de una experiencia culinaria como la del reconocido chef catalán está al alcance de todos los bolsillos. El precio medio por comensal es de unos 40 euros y su carta apuesta por productos de la tierra que se convertirán en un viaje sensorial.