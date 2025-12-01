HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Mosaico con la figura del rey Juan Carlos I realizado por alumnos de la Escuela de Arte de Mérida, expuesto en la Asamblea en 1998. HOY

La Escuela de Arte de Mérida vende obras realizadas por alumnos y docentes

Su 'Supermercado del Arte' pone a la venta trabajos de 1 a 300 euros; se pueden adquirir hasta el día 20

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:35

Se llama Supermercado del Arte. Es la denominación que le ha puesto la Escuela Superior de Arte y Diseño de Mérida a una iniciativa por la que se puede comprar obras realizadas por sus alumnos y docentes. Son ya cinco ediciones de este supermercado especial en los pasillos del centro.

Desde hoy y hasta el día 20 abre sus puertas para mostrar y poner a la venta una amplia selección de obras realizadas por el alumnado y profesorado de la escuela. La diversidad de estilos y técnicas convierte la muestra en un recorrido visual por la identidad artística de la Escuela.

Cada pieza subraya el carácter formativo, experimental e innovador del trabajo que se desarrolla en las aulas. El Supermercado del Arte ofrece obras a precios populares, con el objetivo de acercar la creación artística a todo tipo de público. Los precios oscilan entre 1 euro y 300 euros.

Esta iniciativa «favorece además que los estudiantes vivan una primera experiencia de venta profesional, aprendiendo sobre procesos de presentación, valoración y difusión de su propio trabajo creativo», se explica desde la Escuela de Arte.

Se venden dibujos e ilustraciones; collages; grabados y obra gráfica; esculturas y cerámicas; fotografías, cómics o mosaicos, entre otras propuestas realizas en la Escuela Superior de Arte y Diseño.

Las obras pueden visitarse en el edificio nuevo de la Escuela, situada en la calle Paseo de Artes y Oficios. El horario de visitas es de 9 a 14 horas, en horario escolar, con visitas en horario de tarde, disponibles bajo petición, llamando al teléfono 656 264 851.

  Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
