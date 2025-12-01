La Escuela de Arte de Mérida vende obras realizadas por alumnos y docentes Su 'Supermercado del Arte' pone a la venta trabajos de 1 a 300 euros; se pueden adquirir hasta el día 20

Mosaico con la figura del rey Juan Carlos I realizado por alumnos de la Escuela de Arte de Mérida, expuesto en la Asamblea en 1998.

Celestino J. Vinagre Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:35

Se llama Supermercado del Arte. Es la denominación que le ha puesto la Escuela Superior de Arte y Diseño de Mérida a una iniciativa por la que se puede comprar obras realizadas por sus alumnos y docentes. Son ya cinco ediciones de este supermercado especial en los pasillos del centro.

Desde hoy y hasta el día 20 abre sus puertas para mostrar y poner a la venta una amplia selección de obras realizadas por el alumnado y profesorado de la escuela. La diversidad de estilos y técnicas convierte la muestra en un recorrido visual por la identidad artística de la Escuela.

Cada pieza subraya el carácter formativo, experimental e innovador del trabajo que se desarrolla en las aulas. El Supermercado del Arte ofrece obras a precios populares, con el objetivo de acercar la creación artística a todo tipo de público. Los precios oscilan entre 1 euro y 300 euros.

Esta iniciativa «favorece además que los estudiantes vivan una primera experiencia de venta profesional, aprendiendo sobre procesos de presentación, valoración y difusión de su propio trabajo creativo», se explica desde la Escuela de Arte.

Se venden dibujos e ilustraciones; collages; grabados y obra gráfica; esculturas y cerámicas; fotografías, cómics o mosaicos, entre otras propuestas realizas en la Escuela Superior de Arte y Diseño.

Las obras pueden visitarse en el edificio nuevo de la Escuela, situada en la calle Paseo de Artes y Oficios. El horario de visitas es de 9 a 14 horas, en horario escolar, con visitas en horario de tarde, disponibles bajo petición, llamando al teléfono 656 264 851.

