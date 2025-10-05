El escritor Óscar de los Reyes saca a la luz su nueva novela, 'Rastro de Sangre'

En 2024, en la Feria del Libro de Mérida, Óscar de los Reyes presentó a los lectores ávidos de novela histórica su ' ... Biblia Escarlata', un atrapador y ágil relato sobre la Flandes del XVII con protagonismo también para Zafra. En esta semana, este abogado y escritor nacido en Cabeza del Buey y residente en la capital de Extremadura desde hace quince años lanza una nueva publicación, 'Rastro de Sangre', ahora centrada en el Madrid de los Austrias. Un nuevo thriller histórico que se presenta oficialmente el próximo jueves, día 9. Ha sido editado por Penguin Random House Grupo Editorial, bajo su sello Ediciones B.

De los Reyes, de 48 años, empezó a ser conocido por el gran público por una de sus ya ocho novelas, 'Milicianas del hogar'. Licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura y diplomado en Derecho comunitario europeo por la Escuela de Derecho y Economía de Madrid. Además, tiene un máster en Escritura y narración creativa por la Sociedad Española de Formación de Lleida.

Es secretario interventor en el Ayuntamiento de Calzadilla de los Barros, enamorado de la pluma de Gabriel García Márquez, ha creado una nueva novela entre estancia habitual en Mérida y sus desplazamientos a Calzadilla para escribir un 'Rastro de Sangre' que se ubica en el mismo siglo que su novela anterior pero sí se escenario.

Cubierta de la novela 'Rastro de sangre', de Óscar de los Reyes. HOY

Se desarrolla durante el reinado de los Austrias, cuando España era la cabeza del mayor imperio de Occidente de su época. A finales del Siglo de Oro, en el período de la muerte de Felipe IV y la subida al trono de su hijo Carlos II, El Hechizado.

El escritor extremeño nos sumerge en las calles empedradas del Madrid del sigo XVII «a través de la crueldad de un asesino capaz de acabar con un reino», anticipa sin poder dar más detalles. Para conocerlos hay que esperar al lanzamiento de su novela.

El autor advierte al lector que esta novela no le dejará indiferente. «Sexo, religión, sangre, intriga... Sacará lo mejor, pero también lo peor de cada lector. Sembrará la inquietud y la incertidumbre sobre uno mismo, agitando sus conciencias y aflorando en ellos sentimientos y pasiones que ni siquiera sabían que podían tener», sostiene el escritor afincado en la ciudad de Mérida.

Además de 'La Biblia Escarlata' (2023) y ahora 'Rastro de Sangre', Óscar de los Reyes es autor de otras seis novelas con anterioridad: 'Milicianas del hogar' (2004), 'Sueños -de un amanecer roto-' (2006), 'La victoria de los mansos' (2010), 'La memoria imperfecta' (2011), 'La hermandad de los condenados' (2013) y 'El buscador de caracolas' (2018).