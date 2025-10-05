HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Óscar de los Reyes, escritor afincado en Mérida. HOY

El escritor Óscar de los Reyes saca a la luz su nueva novela, 'Rastro de Sangre'

Afincado en Mérida desde hace 15 años y caputbovense de nacimiento, lleva al lector al Madrid del siglo XVII con un thriller histórico

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:40

Comenta

En 2024, en la Feria del Libro de Mérida, Óscar de los Reyes presentó a los lectores ávidos de novela histórica su ' ... Biblia Escarlata', un atrapador y ágil relato sobre la Flandes del XVII con protagonismo también para Zafra. En esta semana, este abogado y escritor nacido en Cabeza del Buey y residente en la capital de Extremadura desde hace quince años lanza una nueva publicación, 'Rastro de Sangre', ahora centrada en el Madrid de los Austrias. Un nuevo thriller histórico que se presenta oficialmente el próximo jueves, día 9. Ha sido editado por Penguin Random House Grupo Editorial, bajo su sello Ediciones B.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

