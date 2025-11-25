La empresa emeritense AraPre Horses triunfa en el campeonato del mundo de caballos de Sevilla Bajo la dirección de Eduardo Guardado, logra que una potra de dos años sea elegida la mejor en el concurso celebrado el pasado fin de semana

La potra Querubina, la mejor en la categoría de dos años, junto a integrantes de la empresa extremeña, con Eduardo Guardado (el penúltimo por la derecha) entre ellos, en Sevilla.

Celestino J. Vinagre Martes, 25 de noviembre 2025, 16:44 | Actualizado 17:20h.

Éxito para una empresa extremeña del sector del caballo. La emeritense Selección AraPre Horses ha ganado el campeonato del mundo en potras jóvenes dentro de la Sicab celebrada el pasado fin de semana en Sevilla. La Sicab es el Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española, el gran escaparate para el sector del equino y la sede del campeonato del mundo de esa raza. AraPre Horses, al mando de Eduardo Guardado Pablos, se dedica a la selección, venta y exportación de caballos de alta calidad de pura raza española para competir en todo el mundo en concursos morfológicos.

«Estamos muy satisfechos. Es fruto del trabajo», reseña Guardado feliz en conversación con HOY. La empresa que representa acudió a la Sicab sevillana y se ha llevado un buen número de reconocimientos. El más destacado, el de la mejor potra de dos años del mundo, Querubina J B. «Ha conquistado un título reservado para las grandes de la pura raza española. Su nobleza, su fuerza y su raza la han llevado a lo más alto», se reseña desde la empresa extremeña, una especie de cazatalentos equino al descubrir los mejores ejemplares, animales de alta calidad de todo el país, comprarlos, presentarlos a concursos de selección y luego comercializarlos. Exporta a países europeos, Estados Unidos, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, Guatemala o México, entre otros destinos.

En la Sicab, AraPre Horses ha ganado el campeonato del mundo de yeguas jóvenes, además de el de la mejor potra de dos años. También el de campeón del mundo en movimiento en potros de dos años. Igualmente se ha proclamado subcampeón joven del mundo en movimientos y subcampeón joven del mundo en potros de dos años, además de clasificar a todos sus ejemplares equinos en las finales morfológicas.

Para Guardado, este resultado brillante en Sevilla refuerza la posición destacada de la empresa extremeña en el sector mundial equino, «siendo la primera en lograr estos importantes premios con animales de diferentes hierros, en manos de distintos propietarios».

El equipo de competición de Selección AraPre Horses ha logrado un total de 41 medallas en la temporada de concursos en España, con el brillante colofón final del campeonato del mundo de pura raza española de Sevilla del pasado fin de semana.