HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los sindicatos convocan a los docentes extremeños a una huelga el 7 de octubre
Carrera de cuadrigas en el Circo Romano en la pasada edición de Emerita Lvdica. HOY

Emerita Lvdica y Santa Eulalia serán los festivos locales de Mérida en 2026

El Ayuntamiento incide en el respeto a las tradiciones y el fomento de la economía

Juan Soriano

Juan Soriano

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:59

21 de mayo, con motivo de la celebración de Emerita Lvdica, y 10 de diciembre, día de Santa Eulalia. Esas serán las dos jornadas festivas en 2026 que han sido elegidas por el Ayuntamiento de Mérida.

El Estatuto de los Trabajadores concede a los municipios la potestad para escoger dos jornadas no laborables al año (de un total de catorce por anualidad), una decisión que tienen que comunicar a la Junta de Extremadura para la publicación oficial correspondiente.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mérida se ha vuelto a decantar, como en los últimos años, por Emerita Lvdica. Esta actividad, declarada de Interés Turístico Regional, es «la mayor fiesta de recreación de España».

Este año, con motivo de su XV edición, su alta participación y el papel de las asociaciones recreacionistas «permitieron que la ciudad celebre una fiesta única y con gran rigor histórico».

Asimismo, el Gobierno local destaca que en las tres últimas ediciones, en las que la actividad ha contado con un día festivo, «ha aumentado notoriamente la participación de la ciudadanía en los eventos programados, así como la mejor distribución de las actividades».

10 de diciembre

En cuanto al otro festivo local será, como viene siendo tradicional, el día de la patrona de la ciudad, Santa Eulalia, que se conmemora cada 10 de diciembre. «Una festividad que es fija en el calendario festivo de la ciudad y por la que el Gobierno local continúa apostando, como no podía ser de otra manera», añade.

«De esta forma, se continúa con la política y el compromiso del Gobierno local, apostando por festivos que redunden en la economía de la ciudad, generen empleo y dinamicen el sector comercial y hostelero sin olvidar, por supuesto, las tradiciones, como es el caso de Santa Eulalia», concluye.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos tras sufrir un accidente de tráfico en el tramo en obras de la A-5 a su paso por Mérida
  2. 2 Estas son las rutas de transporte escolar en Extremadura que podrían verse afectadas
  3. 3 Una niña resulta herida grave en la A-5, a la altura de Almaraz
  4. 4 El Cupón Diario de la ONCE reparte 175.000 euros Extremadura
  5. 5 Extremadura suma cuatro nuevas fiestas de Interés Turístico: estos son los pueblos donde se celebran
  6. 6 Nuevas restricciones para fumadores: estos son los espacios donde ya no se podrá fumar
  7. 7 La FIFA envió al Badajoz el primer requerimiento de pago en abril de 2024
  8. 8 Un copa, tres vinos, dos tapas y bombones por 10 euros y por una buena causa
  9. 9 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  10. 10

    La Junta adjudica de forma directa las rutas de transporte escolar que han quedado desiertas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Emerita Lvdica y Santa Eulalia serán los festivos locales de Mérida en 2026

Emerita Lvdica y Santa Eulalia serán los festivos locales de Mérida en 2026