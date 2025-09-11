Emerita Lvdica y Santa Eulalia serán los festivos locales de Mérida en 2026 El Ayuntamiento incide en el respeto a las tradiciones y el fomento de la economía

21 de mayo, con motivo de la celebración de Emerita Lvdica, y 10 de diciembre, día de Santa Eulalia. Esas serán las dos jornadas festivas en 2026 que han sido elegidas por el Ayuntamiento de Mérida.

El Estatuto de los Trabajadores concede a los municipios la potestad para escoger dos jornadas no laborables al año (de un total de catorce por anualidad), una decisión que tienen que comunicar a la Junta de Extremadura para la publicación oficial correspondiente.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mérida se ha vuelto a decantar, como en los últimos años, por Emerita Lvdica. Esta actividad, declarada de Interés Turístico Regional, es «la mayor fiesta de recreación de España».

Este año, con motivo de su XV edición, su alta participación y el papel de las asociaciones recreacionistas «permitieron que la ciudad celebre una fiesta única y con gran rigor histórico».

Asimismo, el Gobierno local destaca que en las tres últimas ediciones, en las que la actividad ha contado con un día festivo, «ha aumentado notoriamente la participación de la ciudadanía en los eventos programados, así como la mejor distribución de las actividades».

En cuanto al otro festivo local será, como viene siendo tradicional, el día de la patrona de la ciudad, Santa Eulalia, que se conmemora cada 10 de diciembre. «Una festividad que es fija en el calendario festivo de la ciudad y por la que el Gobierno local continúa apostando, como no podía ser de otra manera», añade.

«De esta forma, se continúa con la política y el compromiso del Gobierno local, apostando por festivos que redunden en la economía de la ciudad, generen empleo y dinamicen el sector comercial y hostelero sin olvidar, por supuesto, las tradiciones, como es el caso de Santa Eulalia», concluye.