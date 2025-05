El Circo romano de Mérida se llena y parte del público ve las cuadrigas desde la calle

Antonio Gilgado Mérida Jueves, 22 de mayo 2025, 22:57 Comenta Compartir

Se generó tanta expectación con las carreras de cuadrigas que el público se lanzó en masa este jueves por la tarde hasta el Circo Romano.

A las cinco de la tarde, una hora antes de que se abrieran las puertas, ya se agolpaban los grupos y las familias sobre Juan Carlos I.

Se levantó la entrada de la avenida Reina Sofía cuando la cola de gente daba la vuelta al recinto y llegaba hasta la Antigua. Más de una hora pasando hasta que a las seis y media el Consorcio decidió cerrar para que no entrara nadie más. Se llegó al aforo máximo para no comprometer la protección del recinto y muchos se quedaron fuera. En el exterior, sobre todo, los que no iban vestidos de romanos.

A pesar del calor, de la poca sombra y de permanecer de pie, aguantaron. Sería por la novedad. Era la primera carrera de caballos en el monumento.

En el interior se recreó un espectáculo de cuatro cuadrigas. Hubo tres series distintas. La primera la ganó la cuadriga roja, la segunda la azul y la tercera de nuevo la roja, por lo que fue el auriga triunfador de la tarde.

El público fue animando a los caballos según fueron sucediéndose las vueltas a un recinto tan amplio. Tiene el Circo más de cuatrocientos metros de largo y cien de ancho. Aunque recortaron bastante las vueltas.

En las tres series ovacionaron, sobre todo, los giros que hicieron los aurigas tirando desde el carro a los cuatro caballos para recortar terreno sobre los perseguidores.

Se estrenó a lo grande el espectáculo en el programa de Emerita Lvdica. Fue la primera carrera de las quince ediciones. Y probablemente fue también la exhibición de ambientación romana con más público de todas las que se han hecho hasta la fecha en la ciudad. En el Circo entró este jueves más gente que al Anfiteatro para ver a los gladiadores o a las ceremonias religiosas del Templo de Diana. De su organización se ha encargó el Ayuntamiento. Ninguna asociación histórica de la ciudad tiene capacidad para contratar a la empresa de especialistas Legend por 72.000 euros, el precio del espectáculo que se organizó este jueves en el Circo.

La incorporación del Circo al despliegue de recreaciones ya se apuntó el año pasado cuando dijo el Ayuntamiento que quería dar un salto en la fiesta. Y aprovechando el quince aniversario han buscado una demostración de impacto, según justificó Felipe González, delegado municipal de Turismo, cuando anunció el programa actual.

Con el festivo local ya consumido, Emerita Lvdica enfila ahora el fin de semana.

En los actos de este viernes destaca la entrada de las legiones, lo que se considera el desfile militar más relevante. Partirán los militares a las ocho y media desde el Puente Romano con las dos legiones locales, la legio V y la X, encabezando la marcha. Luego le seguirán las agrupaciones de otras ciudades y se presentarán en el Templo de Diana.

Antes, por la mañana, se llenará el Teatro Romano de escolares. Han invitado los recreacionistas a los alumnos de cuarto de primaria para la nominatio, una ceremonia civil romana en la que se ponía el nombre a los niños y se le consideraba ciudadanos.

