El embalse de Alange almacena 2,5 veces más de agua que el año pasado

Hace tres años acumulaba 139,7 hectómetros cúbicos (hm3) sobre 852 posibles. En 2023 estaba mucho peor: 107. Tenía declarada la situación de emergencia . ... El año pasado por estas fechas apenas había mejorado su situación crítica, 112. Pero en este verano, ir a la presa de Alange, de la que se abastece Mérida y su área de influencia, supone todo un alivio cuando se ve. Con ella, la capital de Extremadura tiene garantizado el abastecimiento por más de cuatro años a poco que llueva con cierta normalidad en los próximos ejercicios. Se encuentra con 279,7 hm3 (al 32,8%).

Hay que recordar que cada hectómetro cúbico supone mil millones de litros de agua. El consumo anual desde la presa de Alange para todos los abastecimientos es de unos 10 hm3 al año, explica la Confederación Hidrográfica del Guadiana, al que habría que sumarle la evaporación, que es el doble, es decir, unos 20 hm3, aunque este dato, el de la evaporación, depende de la superficie del embalse. Disminuye a medida que el nivel del embalse desciende.

Es decir, ahora se está evaporando mucho más agua...porque hay mucha más superficie cubierta por agua. Los datos no engañan. En esta tercera semana de agosto, la presa alangeña, sobre el río Matachel, tiene bastante más agua que la media de esta misma semana durante una década. Esa media está situada en 259 hm3.

La ciudad de Mérida es el gran consumidor de la presa, situada a unos 16 kilómetros de la capital regional. Pero hay bastante más poblaciones que beben de ella.

A parte de la mancomunidad de aguas (formada hasta ahora por Alange, La Zarza, Oliva de Mérida y Villagonzalo), de la presa del mismo nombre se abastecen Torremejía, Mirandilla, San Pedro de Mérida y Trujillanos.

Además, también lo hace la vecina Almendralejo (33.000 habitantes), con lo que potencialmente el consumo de agua puede ser muy elevado desde el cercano embalse alangeño.

Mientras, en el término municipal emeritense, el embalse de Proserpina mantiene un casi lleno, con 4,5 hectómetros cúbicos posibles sobre 5 aunque no tiene usos más allá de los recreativos, como espacio para el baño y los deportes naúticos. La de Cornalvo igual: 1,62 hm3 sobre un máximo de 3,3. Desde hace años no se usa para abastecimiento de pueblos como Mirandilla, San Pedro y Trujillanos.