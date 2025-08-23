HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Orilla del embalse de Alange, sobre el río Matachel, el pasado jueves. Se encuentra casi al 33% de su capacidad, con 279 hectómetros cúbicos. J. C.

El embalse de Alange almacena 2,5 veces más de agua que el año pasado

Acoge 279 hectómetros cúbicos frente a los 112 de 2024, con lo que garantiza por años el abastecimiento de Mérida y su área

Celestino J. Vinagre

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:07

Hace tres años acumulaba 139,7 hectómetros cúbicos (hm3) sobre 852 posibles. En 2023 estaba mucho peor: 107. Tenía declarada la situación de emergencia . ... El año pasado por estas fechas apenas había mejorado su situación crítica, 112. Pero en este verano, ir a la presa de Alange, de la que se abastece Mérida y su área de influencia, supone todo un alivio cuando se ve. Con ella, la capital de Extremadura tiene garantizado el abastecimiento por más de cuatro años a poco que llueva con cierta normalidad en los próximos ejercicios. Se encuentra con 279,7 hm3 (al 32,8%).

