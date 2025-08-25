Dos nuevos reventones de tubería dejan sin agua a vecinos en la zona centro de Mérida

Que los reventones de tuberías de agua en Mérida continúan es tan evidente como el avance del plan de retirar los conductos de ... fibrocemento para que no haya un solo metro de ellos con este material en un plazo de tres años. Por eso conviven obras como las de San Juan (con el cambio de 5,5 kilómetros de tuberías) y María Auxiliadora o calle Pontezuelas, con problemas como los vividos en 24 horas en el centro urbano.

De nuevo vecinos de una barriada de la capital extremeña se han vuelto a quedar sin agua durante unas horas. Si la semana pasada ocurrió en la Zona Norte, con inquilinos del número 31 de la avenida Vía de la Plata sin suministro durante once horas, entre el domingo y este lunes lo han sufrido personas que viven en la calle Marquesa de Pinares y en las de Vespasiano confluencia con Badajoz.

En Marquesa de Pinares el corte de agua se produjo debido al reventón de una tubería próxima a una clínica veterinaria y la oficina de Correos.

Afectó a 216 personas. Concretamente, las que viven en los pisos del número 18 al 38 de la calle, donde estuvieron sin suministro durante siete horas. El suministro se repuso a las 04:30 de la madrugada del lunes, informó el Gobierno local a preguntas de HOY.

Precisamente con las primeras horas de ayer se produjo otro incidente similar a escasos metros. En la confluencia de las calles Vespasiano con Badajoz se originó otro estallido parcial de la red de tubería de fibrocemento.

Según la información suministrada a HOY, su relevancia fue menor. Afectado a los bloques 2 y 4, con solo 4 personas afectadas. Se preveía reponer el suministro de agua a primera hora de la tarde.

En ambos casos son visibles aún los agujeros producidos por los trabajos de Aqualia para reponer con tubería de fundición dúctil el tramo de tubería dañada en ambas localizaciones.