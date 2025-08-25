HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los bomberos intervienen en un incendio de pastos en Cáceres
Máquina perforando el asfaltado de la calle Badajoz esquina Vespasiano por una avería. HOY

Dos nuevos reventones de tubería dejan sin agua a vecinos en la zona centro de Mérida

El domingo se produjo uno en la calle Marquesa de Pinares, que se quedó sin suministro durante siete horas; este lunes en Vespasiano con Badajoz

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:50

Que los reventones de tuberías de agua en Mérida continúan es tan evidente como el avance del plan de retirar los conductos de ... fibrocemento para que no haya un solo metro de ellos con este material en un plazo de tres años. Por eso conviven obras como las de San Juan (con el cambio de 5,5 kilómetros de tuberías) y María Auxiliadora o calle Pontezuelas, con problemas como los vividos en 24 horas en el centro urbano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 El radar que más multa en Extremadura está en la A-66
  3. 3 Una sandía de 65 kilos y un melón de 24, en el concurso de Villanueva de la Serena
  4. 4 Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia
  5. 5 Buscan testigos de la muerte de un menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  6. 6

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  7. 7 Arde un coche en la EX-A1 y provoca el corte de la autovía cerca de Malpartida de Plasencia
  8. 8

    Las 461 VPO que construirá la Junta en Badajoz generan 600 solicitudes en un mes
  9. 9

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  10. 10

    Más de 1.200 extremeños renuncian cada año a su herencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos nuevos reventones de tubería dejan sin agua a vecinos en la zona centro de Mérida

Dos nuevos reventones de tubería dejan sin agua a vecinos en la zona centro de Mérida