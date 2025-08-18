Unas 500 personas de la avenida Vía de la Plata de Mérida están sin agua desde las 6 de la mañana La avería se localiza, de nuevo, por la rotura de parte de la tubería de fibrocemento, como ocurrió hace dos años unos 20 metros más abajo

Empleados de Aqualia, esta mañana, en el área donde se ha producido la avería en la avenida Vía de la Plata.

Celestino J. Vinagre Lunes, 18 de agosto 2025, 12:04

Los vecinos del número 31 de la avenida Vía de la Plata, en la Zona Norte de Mérida, vuelven a quedarse sin agua. En ninguna de las dos fases que tiene la urbanización, en la que residen habitualmente alrededor de 500 personas, hay suministro. Ahora el número real de residentes es menor por encontrarnos en pleno periodo vacacional pero los que habitan hoy se han quedado sin poder ducharse y contar con agua para otras acciones. Desde las seis de la mañana se ha producido una avería según ha podido constar HOY que ha hecho que no llegue el agua a sus pisos.

Hace dos años justamente, unos 20 metros más abajo de la ubicación de la avería de esta mañana, se produjo otra que mantuvo a los residentes de esta urbanización sin agua durante más de siete horas. Y el año anterior, en julio 2022, se produjo otra en el mismo punto que llegó a inundar parte de uno de los dos garajes de la urbanización.

Ahora, según estimaciones ofrecidas por Aqualia al Ayuntamiento emeritense, el tiempo previsto para solucionar este problema es de ocho horas, por lo que debería estar resuelto antes de las dos de esta tarde. Lo que ha ocurrido es que lo suele pasar en la todavía anquilosada red de abastecimiento de la capital de Extremadura. Como todavía en buena parte está formada por tuberías de fibrocemento, estas sufren roturas por diversos motivos y se producen escapes de agua que implican, posteriormente, cortes de agua. El Ayuntamiento se ha marcado el objetivo de que en tres años en Mérida no quede ni un solo metro de fibrocemento en la ciudad con un ambicioso plan, pero, mientras se ejecuta, las averías no faltan.

En esta ocasión, según ha podido saber HOY, tanto vecinos de la avenida Vía de la Plata, 31 como agentes de la Policía Local que patrullaban en aquellos momentos por el entorno fueron conscientes a la seis de la mañana de la rotura de la tubería. El acerado empezó a soltar agua abundante y se dio aviso a los empleados de Aqualia.

Estos han explicado que la tubería de agua rota pasa muy próxima a las canalizaciones de agua y también a las de teléfono, por lo que ha dicho a los vecinos que los trabajos de reparación de la avería deben ser especialmente meticulosos.

Se da la circunstancia de que hace justo dos años, el 17 de agosto de 2023, se produjo otra avería apenas 20 metros más abajo de donde se sitúa ahora. Además, el 18 de julio de 2022 los vecinos del mismo número de la avenida Vía de la Plata tuvieron otro sobresalto vinculado con la red de agua.

Zanja abierta en el acerado de la avenida Vía de la Plata, a la altura del número 31, que ha dejado sin agua a los vecinos.

