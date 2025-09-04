HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Avenida de las Comunidades de Mérida, donde se encuentra el Palacio de Justicia. HOY

Dos detenidos por el atropello en el barrio de San Lázaro en Mérida

El suceso tuvo lugar en la madrugada del miércoles y se saldó con dos heridos leves

Juan Soriano

Juan Soriano

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:19

La Policía Nacional ha detenido a dos varones de 20 y 23 años de edad por el atropello que tuvo lugar en la madrugada del miércoles en la barriada de San Lázaro en Mérida.

El centro de urgencias y emergencias 112 Extremadura recibió el aviso del incidente a las 5.50 horas de este miércoles. Según el parte, se produjo un atropello en la avenida de las Comunidades, en la barriada de San Lázaro, una zona de delincuencia habitual en la ciudad. En esta calle está situada la Comisaría de Policía Nacional y el Palacio de Justicia.

Una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y una ambulancia con soporte vital básico se desplazó a la zona. Un hombre de 24 años resultó policontusionado y una mujer de 27 sufrió un trauma craneal. Ambos fueron trasladados en estado leve al Hospital de Mérida.

Tras estos hechos se presentó una denuncia que ha llevado a la intervención de la Policía Nacional. Entre la jornada de este miércoles y el jueves se ha procedido a la detención de los dos jóvenes implicados.

Según indica la Policía Nacional, aunque fueron dos personas las que resultaron heridas de levedad hubo un tercer afectado por el atropello.

Los detenidos pasarán a disposición judicial. Aún se desconoce con exactitud los hechos, pero todo apunta a que tiene su origen en una reyerta anterior.

