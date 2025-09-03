HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sucesos de Extremadura

Dos heridos tras sufrir un atropello en Mérida

Los heridos son un hombre de 24 años que ha resultado policontusionado y una mujer de 27 con trauma craneal

R. H.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:00

Dos jóvenes de 24 y 27 años han resultado heridos tras sufrir un atropello en Mérida. En concreto, el suceso ha tenido lugar en la avenida de las Comunidades, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 5.50 horas de este miércoles.

Los heridos son un hombre de 24 años que ha resultado policontusionado y una mujer de 27 con trauma craneal. Ambos han sido trasladados al hospital de Mérida en estado leve.

Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y una unidad de Soporte Vital Básico.

