Daniel Romero, policía condecorado en Mérida: «Vengo a disfrutar del trabajo, no a trabajar»

Cacereño de 30 años, lleva dos en la Comisaría de Mérida y siete en el cuerpo; evitó este verano el suicidio de una mujer

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:12

A sus 30 años, con siete en el cuerpo policial y dos destinado en la Comisaría de Mérida, el cacereño Daniel Romero Pérez ... asevera que trabajar en el Cuerpo Nacional de la Policía es «todo un espectáculo». Policía por vocación, sin que nadie en su familia haya tenido este oficio, remarca que es «fantástico» trabajar en esta profesión. «Estoy muy contento hacerlo con unos grandes compañeros. Yo vengo a disfrutar del trabajo, no a trabajar», señalaba este jueves a HOY con una medalla en su mano posando junto al Templo de Diana.

