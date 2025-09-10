Cuatro heridos tras sufrir un accidente de tráfico en el tramo en obras de la A-5 a su paso por Mérida

R. H. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:57 Comenta Compartir

Cuatro personas han resultado heridas este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico en el tramo que está en obras de la autovía A-5, a su paso por Mérida.

Según informa el 112 Extremadura, el incidente ha tenido lugar a las 9.55 horas en el kilómetro 341 de esta vía. Se trata de un choque por alcance entre dos coches.

Los afectados son dos mujeres de 60 y 56 años, y dos hombres de 17 y 26 años. Todos han sido trasladados al Hospital de Mérida en estado leve, a excepción de la mujer de 56 años, que lo hace en estado menos grave.

Se han desplazado al lugar de los hechos una Unidad Medicalizada y un Soporte Vital Básico del SES, efectivos de Bomberos de Mérida, patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y equipos de conservación, señalización y limpieza de la vía.