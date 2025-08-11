HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente
Imagen de archivo de una ambulancia del SES. HOY

Accidente de tráfico

Cuatro heridos en una salida de vía en la A-5 a la altura de Mérida

Solo uno de ellos ha requerido traslado al hospital

R. H.

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:13

Cuatro personas, dos de ellas menores de edad, han resultado heridas leves en la mañana de este lunes en un accidente de tráfico en la autovía A-5 a la altura de Mérida.

Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar en torno a las 10.40 horas y ha consistido en una salida de vía en el kilómetro 338, a su paso por Mérida, en sentido Badajoz.

Como consecuencia de este siniestro vial, cuatro personas han resultado heridas, todas de carácter leve. Se trata de una mujer de 46 años que ha sufrido un latigazo cervical. Ha sido la única que ha precisado traslado al hospital de Mérida.

Los otros tres afectados, que no han requerido traslado a centro sanitario, son un hombre de 43 años con golpe en la columna dorsal; un joven de 17 años con trauma en los dedos la mano; y una chica de 16 años con una contusión en el tobillo.

Hasta el lugar de los hechos se haa desplazado una ambulancia convencional y una Unidad Medicalizada de Emergencias para atender y trasladar a los heridos.

Igualmente, han acudido patrullas de la Guardia Civil y equipos de guardia en mantenimiento de carreteras.

