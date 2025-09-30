El Consorcio de Mérida adecúa los vomitorios del Teatro con 83.000 euros de inversión Se protegerá el pavimento, afectado por el desgaste y se instalarán pasarelas para reducir los desniveles

Celestino J. Vinagre Martes, 30 de septiembre 2025, 08:06

Obras para mejorar la accesibilidad y la conservación de los vomitorios del Teatro Romano. El Consorcio de la Ciudad Monumental ha comenzado los trabajos de adecuación de las puertas de acceso al recinto, «uno de sus elementos más sensibles».

Explica que esta intervención responde al creciente número de visitantes y usuarios que acuden a los eventos celebrados en el Teatro y persigue garantizar recorridos más seguros y cómodos para todos los públicos.

Entre las actuaciones previstas se contempla la instalación de pasarelas en los vomitorios que reducirán los desniveles y facilitarán el tránsito, al tiempo que se protege el pavimento original de opus signinum, actualmente afectado por el desgaste, señala el Consorcio.

También se renovará la iluminación mediante la colocación de tiras de LED a la altura de los rodapiés, lo que incrementará la seguridad durante el recorrido nocturno.

La accesibilidad universal será posible en los vomitorios I1 e I5, que se integrarán en el itinerario accesible del conjunto.

En el resto, se llevarán a cabo mejoras que reduzcan al máximo las barreras existentes, respetando siempre la integridad de los elementos originales del monumento.

El proyecto ha sido redactado por el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, siendo concebido bajo criterios de integración estética, reversibilidad y respeto al valor patrimonial del enclave.

Todas las actuaciones se integrarán armónicamente en el conjunto monumental, «sin alterar su lectura histórica ni visual».

La empresa adjudicataria de los trabajos es es Ávaqus Emérita, que tiene tres meses de plazo para ejecutarlos. Hará la obra por 83.000 euros.

Esta actuación se suma a las iniciativas impulsadas por el Consorcio de la Ciudad Monumental para garantizar la conservación activa y la accesibilidad de uno de los principales símbolos culturales y turísticos de Extremadura, «nuestro icónico Teatro Romano», subraya.