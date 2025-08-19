HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Hidrante en el polígono industrial El Prado. HOY

El Consistorio de Mérida «garantiza» el buen funcionamiento del sistema de hidrantes

Asegura que los del polígono industrial El Prado están operativos y han sido revisados, en respuesta al grupo municipal Por Mérida

R. H.

Martes, 19 de agosto 2025, 08:49

La red de hidrantes repartida por Mérida es moderna y su buen funcionamiento «está garantizado». El Consistorio señala que, junto a la empresa ... concesionaria del agua, Aqualia, está llevando a cabo durante los últimos años una mejora del abastecimiento de estas tomas de agua en la capital autonómica. En total, cuenta con una red de abastecimiento de 340 hidrantes contra incendios, que se está renovando con la instalación de nuevas bocas de agua en diferentes calles «implementando un moderno sistema soterrado con el fin de no obstaculizar el tránsito de peatones y vehículos», afirma el Gobierno local en nota de prensa.

