El Consistorio de Mérida «garantiza» el buen funcionamiento del sistema de hidrantes

La red de hidrantes repartida por Mérida es moderna y su buen funcionamiento «está garantizado». El Consistorio señala que, junto a la empresa ... concesionaria del agua, Aqualia, está llevando a cabo durante los últimos años una mejora del abastecimiento de estas tomas de agua en la capital autonómica. En total, cuenta con una red de abastecimiento de 340 hidrantes contra incendios, que se está renovando con la instalación de nuevas bocas de agua en diferentes calles «implementando un moderno sistema soterrado con el fin de no obstaculizar el tránsito de peatones y vehículos», afirma el Gobierno local en nota de prensa.

El escrito llega dos días después de que el grupo municipal Por Mérida criticase el estado de la red de hidrantes del polígono industrial El Prado. Hidrantes que, según la formación que encabeza Miguel Valdés, no funcionan en determinados casos.

Según indica la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, el nuevo sistema se está llevando a cabo en las nuevas zonas de plataforma única y en barriadas como San Juan y María Auxiliadora, donde el Consistorio está ejecutando obras en la mejora de abastecimiento.

«Los hidrantes ubicados en la capital autonómica, y concretamente en el polígono El Prado, se encuentran en un estado óptimo de funcionamiento tras recientes inspecciones y trabajos de mantenimiento preventivo según un informe realizado por Aqualia», dice el Consistorio.

Los trabajos de emergencia en caso de incendio son más «que seguros y garantizan una respuesta rápida y eficaz, como así ocurrió en el importante incidente acaecido el pasado mes de junio en el principal polígono empresarial de la ciudad», apunta.

En el caso de los situados en las calles Valladolid y Palencia en los tramos comprendidos entre las vías Pamplona y Sevilla del polígono El Prado están «al cien por cien operativos», con la presión y caudales que la red ofrece en la zona. Asimismo, el Consistorio «garantiza» que las naves situadas en ese polígono industrial «cuentan con su licencia en correcto funcionamiento, en vigor, y las exigencias legales establecidas», finaliza.