Por Mérida pide revisar las licencias de actividad a empresas del polígono El Prado

El grupo municipal Por Mérida advierte de la situación de «vulnerabilidad» y exige al Ayuntamiento de Mérida la adopción de medidas de protección, así ... como un análisis en profundidad de los riesgos y vulnerabilidades de toda la zona industrial del polígono El Prado.

La formación política, liderada por Miguel Valdés, especifica una serie de peticiones. Entre ellas una revisión urgente de los hidrantes y medios de extinción para garantizar su operatividad en caso de emergencia. También un análisis «exhaustivo» de riesgos que identifique puntos críticos y naves con materiales peligrosos o inflamables. Reclama además una actualización y refuerzo de los protocolos de emergencia, «asegurando su correcto funcionamiento y su cumplimiento estricto por parte de empresas y autoridades».

Para Valdés se hace imprescindible la revisión de licencias de actividad para confirmar que todas las empresas cumplen con las medidas de seguridad industrial exigidas por la normativa en El Prado. Y solicita la convocatoria urgente de la directiva de la entidad de conservación del polígono industrial.

Por Mérida recuerda que en el último Pleno del pasado mes de julio ya preguntó por el estado de los hidrantes, advirtiendo que «en muchas naves la única agua disponible está en los lavabos, y otras carecen incluso de eso. El Prado es un motor económico de la ciudad, pero no puede funcionar sobre una base de inseguridad».

Concluye que el grupo municipal de Por Mérida llevará al próximo Pleno una proposición con estas reclamaciones.