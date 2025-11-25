La Conferencia de San Vicente de Paúl estrena en Mérida un centro de formación para personas vulnerables
Abrirá sus puertas de lunes a viernes en la calle Juan Rodríguez Suárez, en la barriada de La Antigua
Martes, 25 de noviembre 2025, 08:32
La Conferencia de San Vicente de Paúl inauguró este lunes su nuevo centro de formación ubicado en la barriada de La Antigua. Está destinado a ... las personas más vulnerables de la capital extremeña.
El nuevo centro, denominado 'Federico Ozanam', estará dedicado al apoyo escolar de niños de Primaria y Secundaria y a la formación de adultos en áreas de digitalización, cursos homologados por el Sexpe y cursos de cocina y repostería para la inserción laboral.
El centro abrirá sus puertas de lunes a viernes en la calle Juan Rodríguez Suárez, en La Antigua.
Esta instalación cuenta con un aula de ordenadores y un aula de formación, para poder ofertar cursos que faciliten la inserción laboral de gente en riesgo de exclusión social. Además, dispone con un aula para el 'Aula Mágica', donde se dan clases de refuerzo escolar a niños de primaria, ESO y bachillerato.
Entre los asistentes al acto de inauguración han estado el presidente internacional de la SSVP (Sociedad de San Vicente de Paúl), Juan Manuel Buergo Gómez; la directora general de Política Social de la Junta, Teresa Angulo; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna y la delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón.
Las Conferencias de San Vicente de Paúl son grupos de laicos católicos comprometidas con los más necesitados. Les mueve su fe, su compromiso social y «sus ganas de hacer de este mundo un lugar mejor». Se agrupan en la Sociedad de San Vicente de Paúl, una ONG internacional de carácter humanitario y benéfico social.
