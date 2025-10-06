HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acondiciomiento en el entorno del dolmen de Lácara. HOY

Concluye la obra de mejora del acceso al dolmen de Lácara y estrena nuevo mobiliario

Se ha mejorada la zona de aparcamiento y mejora del camino de acceso al monumento, en el término de Mérida

R. H.

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:29

Comenta

La Junta de Extremadura ha concluido las obras de mejora y adecuación del acceso al dolmen del Prado de Lácara, en el t ... érmino municipal de Mérida, una actuación en la que la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha invertido 74.798 euros. La obra salió a concurso por 91.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 57 años en un campo de tiro de Jerez de los Caballeros
  2. 2 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  3. 3

    «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»
  4. 4 Así será el funeral de Vara: en su ciudad natal, presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz y con la asistencia de Pedro Sánchez
  5. 5 Las cariñosas palabras de Irene de Miguel: «no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti»
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  7. 7 «Soy Guillermo%u2026»
  8. 8 Creer en Extremadura
  9. 9 Guardiola despide a Fernández Vara con una foto con él aún de presidente
  10. 10 El hombre que renunció a atacarnos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Concluye la obra de mejora del acceso al dolmen de Lácara y estrena nuevo mobiliario

Concluye la obra de mejora del acceso al dolmen de Lácara y estrena nuevo mobiliario