Concluye la obra de mejora del acceso al dolmen de Lácara y estrena nuevo mobiliario

La Junta de Extremadura ha concluido las obras de mejora y adecuación del acceso al dolmen del Prado de Lácara, en el t ... érmino municipal de Mérida, una actuación en la que la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha invertido 74.798 euros. La obra salió a concurso por 91.000 euros.

El objetivo de la intervención ha sido poner en valor este importante monumento megalítico y facilitar su visita en condiciones seguras y accesibles, explica en nota de prensa el departamento de Gestión Forestal. De esta manera, apuntala, se «diversifica la economía rural de la zona al generar recursos turísticos atractivos».

El contrato fue adjudicado a la empresa Encinarex Construcción e Ingeniería, S.L, con sede en la localidad de Don Benito, y las obras se han ejecutado en un plazo de tres meses.

Los trabajos han consistido en el acondicionamiento del aparcamiento situado junto a la carretera EX-214 y la mejora del camino hasta las inmediaciones del dolmen, así como la ejecución de sistemas de drenaje mediante cunetas, obra de fábrica y badenes.

También se ha procedido, explica el Gobierno regional, a la adecuación de firmes en zonas de fuerte pendiente y a la ampliación y mejora del área de descanso, con nuevo mobiliario urbano.

El Dolmen del Prado del Lácara fue declarado monumento nacional en 1931. Considerado el más emblemático de la región y el mayor de su tipología en España, se encuadra en la época calcolítica, hace unos 5.000 años. El monumento se encuentra en el término municipal emeritense junto a la EX-214, en el tramo que conecta las localidades de Aljucén y La Nava de Santiago.

El Dolmen de Lácara tenía un uso religioso. El monumento se divide en tres partes: un atrio o vestíbulo, la antecámara y la cámara principal, que cuenta con cinco metros de diámetro y otros tantos de altura. El túmulo, monte de origen artificial que soporta el peso de las piedras, tiene un diámetro de 40 metros. Su construcción se remonta al cuarto milenio antes de Cristo.

Esta actuación de mejora del Gobierno regional se enmarca en la medida del todavía vigente Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, destinada al mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural. Se pretende con estas actuaciones «impulsar el desarrollo turístico y económico de las zonas rurales a través de la conservación y puesta en valor de su patrimonio histórico y cultural, contribuyendo además a la fijación de población en el medio rural y a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes».