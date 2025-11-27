El comisario de la Policía presenta su segunda novela en la Fundación CB
C. J. V.
MÉRIDA.
Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00
El comisario de la Policía Nacional en Mérida, Aurelio Fernández Sánchez, presenta su segunda novela, y la primera relacionada con la Guerra Civil. Será ... esta tarde, a las 19.00 horas, en la sede de la Fundación CB, en la plaza de Santo Domingo.
‘Corrieron regueros de sangre’ se presenta como una crónica novelada, según su autor, para contar lo que pasó entre el 17 de julio y el 16 de agosto de 1936 en Extremadura, con especial atención a lo ocurrido en las tomas de Mérida y Badajoz por las tropas de Franco.
«Lo que he tratado es de desbrozar y llegar a la verdad, que es difícil. He tratado siempre en mi vida profesional de buscar la verdad y eso lo he llevado a este libro. He indagado muchísimo. Mirando en muchas fuentes», avanzó Fernández en una reciente entrevista con HOY.
Dedica un capítulo de ‘Corrieron regueros de sangre’ a la toma franquista de Mérida el 11 de agosto de 1936.
