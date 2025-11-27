HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El comisario de la Policía presenta su segunda novela en la Fundación CB

C. J. V.

MÉRIDA.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El comisario de la Policía Nacional en Mérida, Aurelio Fernández Sánchez, presenta su segunda novela, y la primera relacionada con la Guerra Civil. Será ... esta tarde, a las 19.00 horas, en la sede de la Fundación CB, en la plaza de Santo Domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi
  2. 2

    Adiós a la pastelería Isa: la Plaza Mayor de Cáceres pierde su último comercio tradicional
  3. 3 Muere José Pérez de la Peña, el hermano marista con calle propia en Badajoz
  4. 4 «Cuando llueve no dormimos por miedo a que se nos caiga encima la bóveda»
  5. 5 Un motorista resulta herido en la colisión con un turismo en Badajoz
  6. 6 En Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño
  7. 7 Condenan a cuatro menores por acoso continuado a un compañero de clase en Cáceres
  8. 8 El extremeño Francisco Sabido Martín, nombrado director general de cuentas del INE
  9. 9 El palacio más singular de Extremadura que buscaba dueño encuentra nuevo destino en la Fundación Cajalmendralejo
  10. 10 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El comisario de la Policía presenta su segunda novela en la Fundación CB