La comedia 'Dos hombres solos, sin punto com ni ná', con 27 años de representaciones, llega al centro Alcazaba Manolo Medina y David Caballero escenifican este sábado en Mérida un texto plagado de chascarrillos y crítica social

Celestino J. Vinagre Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:36 Comenta Compartir

Se puede decir que a Mérida llega el próximo sábado un clásico teatral. No en el sentido del teatro grecolatino que nos llega cada verano sino desde el punto de vista del teatro contemporáneo. Porque el 17 de noviembre de 1998, Manolo Medina (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1965), en su ciudad natal, puso sobre el escenario, por primera vez, 'Dos hombres solos, sin punto com ni ná'. Una comedia que con él y hasta tres actores diferentes como coprotagonistas se ha mantenido ininterrumpidamente desde entonces en cartel. Durante 27 años seguidos. Y este sábado llega a Mérida, al centro cultural Alcazaba (19 horas). Unas dos horas de risas aseguradas e ingeniosa crítica social. Todo dentro de una trama con un mínimo hilo argumental en el que hay mucho espacio a la improvisación.

«Se ha convertido en la comedia en activo más longeva de la historia de España y eso es gracias a la respuesta increíble del público», comenta Medina a HOY. «La esencia del montaje es la misma desde 1998 aunque claro que hemos cambiado cosas. Entonces, por ejemplo, hablábamos de Karmele Marchante, entonces muy famosa. Hoy los personajes que mencionamos son otros, claro», subraya este actor jerezano que creó una comedia familiar, pensando en su madre, y que hoy sigue llenando teatros del país y de México, donde también se ha representado 'Dos hombres solos', en este caso por actores mexicanos. Está de gira en el país azteca desde 2019.

«El montaje está basado en mi madre, en su sentido del humor. Transparente. Popular. En su improvisación. Fíjate que yo hago de mi madre, vestida de lunares», señala Manolo Medina. «Una jerezana de patio con mucho sentido del humor. Un día estábamos en el mercado comprando, una mujer se volvió y mi madre le dijo: 'Ay, Mary Carmen. ¿Al final te moriste tú o tu hermana?», relata. Medina, en 'Dos hombres solos' está caracterizado como una maruja muy charlatana convive con un joven de hormonas activas. Comparten piso: uno trae el dinero a casa; el otro, se encarga de las labores domésticas siempre con su delantal y un abanico de lunares. No son pareja, de hecho ninguno de los dos es homosexual, pese a lo que afirman las habladurías del vecindario.

La convivencia entre dos personas tan diferentes provoca situaciones que derivan en la carcajada, provocando constantemente la complicidad del público, dice el actor de Jerez de la Frontera, quien recuerda que este verano «hemos estado, en julio y agosto, en el teatro del conservatorio superior de música de Málaga con llenos diarios».

Manolo Medina inició 'Dos hombres solos' con Víctor García como compañero de reparto, al que siguieron Rodrigo Ponce de León, Javier Vallespín y ahora David Caballero. «Es increíble que una obra dure tantos años. Están viniendo hijos de gente que vino a vernos. Es una comedia familiar con muy poca vergüenza, mala lengua y mucha arte y gracia», sentencia el jerezano, quien como actor ha intervenido en series como Plaza Alta, Arrayán, El comisario, Hospital CentraL, Cuéntame o Brigada de Fenómenos.

'Dos hombres solos, sin punto com ni ná' ha obtenido el premio Sancho Panza de la Asociación de Humorismo de España y ha recibido el reconocimiento a la comedia más longeva de España.