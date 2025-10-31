La cofradía del Calvario revive su historia a través de 200 fotografías, algunas centenarias

La puesta en escena es notable. En un ambiente intimista, con la luz que desprenden las velas e incienso, entre música de Semana Santa, la ... hermandad del Calvario muestra a Mérida su historia en la sede de la Junta de Cofradías de la ciudad. Ahí expone, a través de unas 200 fotografías, algunas de 1.892, distribuidas a través de ocho paneles, su trayectoria más que centenaria, su 125 aniversario.

No hay mucha luz pero las imágenes, algunas de ellas centenarias, que se van mostrando cada cierto tiempo en los paneles aportan una luz increíble en la sede de la Junta de Cofradías. Años y años de hermanos de la cofradía morada. Pasos que en algunos casos están muy cambiados respecto a los que ahora procesiona. Bandas llamativas. Emoción visual, en cualquier caso, cada vez se mira a la Oración en el Huerto. Al Cristo de la Flagelación. A Nuestro Padre Jesús Nazareno. A la Virgen de la Amargura. A la de los Dolores. Al Cristo de Calvario, sea crucificado o yacente. Y al paso de La Burrita, que aunque lo saca la Cofradía Infantil es del Calvario.

La muestra también está presidida por la imagen original del Nazareno de Calvario, a ras de suelo, en una composición también muy llamativa. Julio Sánchez, hermano mayor del Calvario, lo resalta. Y se emociona cuando ve una fotografía suya junto al Señor Flagelado cuando tenía 19 años. «Hay unas fotos increíbles. A la gente le va a gustar mucho», dice en conversación con HOY.

Aparte de los 8 paneles en horizontal que emiten fotografías cada dos o tres segundos, la exposición permite también ver sobre la tarima, en el suelo, de la sede de la Junta de Cofradías una sucesión de instantáneas del conjunto de la Semana Santa emeritense. De todas las cofradías. Entre ellas aparecen varias del fotógrafo de HOY José Manuel Romero.

La exposición fotográfica se inauguró este viernes. Este sábado se podrá volver a ver. Y el viernes y el sábado, días 7 y 8, de la siguiente semana. El coordinador de la muestra es Raúl Flores Hernández, del equipo gráfico de Semana Santa de Mérida.

La historia dice que la primera referencia a la Cofradía del Santísimo Cristo del Calvario en un acta del Libro de Acuerdos de la Ciudad de Mérida de 1667. En el año 1900 la Cofradía del Santísimo Cristo del Calvario se fusiona con la de la Virgen de los Dolores, que data de 1892. No obstante, su erección canónica se produjo en la parroquia de Santa María el 18 de septiembre de 1924.

El programa del 125 aniversario del Calvario tiene marcada en el calendario otra fecha relevante. Será el sábado 15 de noviembre, en el Teatro Romano actuarán la banda de cornetas y tambores de Las Tres Caídas de Triana, Sevilla; la banda del Pilar, de Villafranca; la de Oliva de Mérida; la banda emeritense de la OJE y la Agrupación Musical de la Paz.

La Hermandad del Calvario ha agradecido la disposición del Consorcio de la Ciudad Monumental para que el Teatro Romano acoja esta cita musical. El horario de inicio del certamen musical es las 17.30 horas.

La entrada se puede adquirir a través del enlace web. No hay precio fijado. El abono es voluntario. Se trata de un evento solidario. Todo lo recaudado va a fines sociales, apoyando a asociaciones como Plena Inclusión y Cáritas. Ya hay un buen número de asientos ocupados. Se espera poder llenar el Teatro.

Será el brillante colofón de un programa que ha incluido una procesión extraordinaria, el pasado 18 de octubre, que se desarrolló de forma brillante y con mucha participación.