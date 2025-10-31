HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Una mujer contempla una fotografía del Cristo del Calvario, en la sede de la Junta de Cofradías. J. M. Romero

La cofradía del Calvario revive su historia a través de 200 fotografías, algunas centenarias

La muestra, en la sede de la Junta de Cofradías, se podrá visitar durante tres días más del mes de noviembre

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:47

Comenta

La puesta en escena es notable. En un ambiente intimista, con la luz que desprenden las velas e incienso, entre música de Semana Santa, la ... hermandad del Calvario muestra a Mérida su historia en la sede de la Junta de Cofradías de la ciudad. Ahí expone, a través de unas 200 fotografías, algunas de 1.892, distribuidas a través de ocho paneles, su trayectoria más que centenaria, su 125 aniversario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

