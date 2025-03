Los coches empadronados en Mérida podrán circular por la zona de bajas emisiones

Abrió ayer en Ifeme el salón del automóvil. Hasta el domingo más de seiscientos coches de los cinco grupos de venta más grandes de ... la ciudad. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, valora que hasta el domingo haya cien personas trabajando con la previsión de vender, al menos, trescientas unidades. Prácticamente la mitad de lo que han llevado.

Coincide el salón con un momento complejo en el sector. Desde los recientes aranceles anunciados por Estados Unidos hasta las implantación de las zonas de bajas emisiones en las ciudades influyen en las familias que planean cambiar de vehículo.

Avisan los concesionarios: puede que sea la última feria con precios competitivos en el kilómetro cero y nuevos porque los aranceles se trasladarán al mercado a corto o medio plazo. Sobre la influencia de las zonas de bajas emisiones en las ciudades explicó el alcalde que trabajan ya en la redacción de la ordenanza para que cuando se active lo haga con todas las garantías. En el caso de Mérida, explica, permitirá que circulen por las calles delimitadas ZBE todos los vehículos que tengan padrón o rodaje en la ciudad . No habrá restricciones a los de Mérida. Pero recuerda el alcalde que las ZBE se van a activar paulatinamente en toda Europa. No hay que mirarlo solo desde una perspectiva local. «Los vecinos de Mérida estarán contentos porque no les afecta la de aquí, pero en el momento en que viajen a otras ciudades van a tener que entrar un coche con tarjeta eco».

«Los modelos chinos son más baratos porque lo fabrican todo ellos mismos, hasta los barcos donde los cargan»

Adelantó también que se están poniendo las cajas para los radares que controlarán las velocidades. Avisarán con mucha antelación a los vecinos sobre su funcionamiento y habrá una campaña pública de divulgación sobre las normas. Pero adelanta que la normas no es más que respetar la ordenanza de circulación. Mostró su preocupación el alcalde por el volumen de accidentes por contacto y atropellos para una ciudad como Mérida. Y hay que vigilar la seguridad vial.

En la plataforma única de Suárez Somonte, por ejemplo, tienen que ir a veinte kilómetros por hora. Es una manzana de paso escolar permanente por el colegio. «Los vecinos nos están pidiendo que haya controles de velocidad en la plataformas únicas. Igual que en la calle Graciano. El otro día nos preguntaba un grupo político por qué en la calle Graciano se controla la velocidad, pues porque los vecinos tienen miedo. Hay vehículos que no respetan la velocidad. Estamos con la seguridad y no con los infractores», argumenta el alcalde.

Rafael Salazar, del grupo Gedauto, es uno de los vendedores que trabaja estos días en Ifeme. Por su experiencia continua con los compradores explica que las dudas y la incertidumbre que hay en el sector influye mucho en la compra final. La feria, explica, es una oportunidad para consultar interrogantes sobre tipos de coches, tarjetas eco o limitaciones en las ciudades según las ordenanzas que se esperan por la normativa europea.

Gedauto representa a siete marcas distintas en la región. «Estamos en toda Extremadura, pero somos una empresa de Mérida y estar en Ifeme nos hace una ilusión tremenda». Traen seminuevos a partir de once mil euros y un pabellón de nuevos. Más que las limitaciones por las zonas urbanas, en Gedauto creen que el verdadero impacto llegará por la evolución de los aranceles. Gedauto vende los coches ByD, el fabricante chino que se ha convertido en líder mundial de fabricación de eléctricos e híbridos enchufables. «Europa ha puesto los aranceles a las marcas chinas y la estrategia que siguen es poner fábricas en Europa para ensamblar aquí y no soportar los aranceles».

No esconde la popularidad que los coches chinos están ganando entre los consumidores por los precios tan atractivo que tienen. Una de las claves es que las empresas chinas fabrican todos los componentes del automóvil. Salvo los neumáticos y los cristales, el ensamblaje es propio. Abaratan el coste porque apenas tienen proveedores. Lo fabrican todo, incluso, los barcos que mueven las producciones por los puertos europeos».

Esta serie de incertidumbres generan mucha preguntas en los concesionarios. Insisten los vendedores, «estamos aquí para resolver las dudas». Los aranceles, las etiquetas, el tipo de vehículo –eléctrico, híbrido o diésel– asaltan a muchas familias que pasan estos días por Ifeme.