Cinco nuevos agentes completan la plantilla de la Policía Local de Mérida, que alcanza los 101 efectivos

Serio pero evidentemente feliz. Manuel Pérez Martínez tiene 25 años y es de Abertura, un pueblo cacereño de 368 habitantes del partido judicial de ... Logrosán, a 19 kilómetros de Miajadas como municipio más poblado. Hoy, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Mérida, se ha hecho una foto con su madre, Manuela, que ha visto como su hijo, sargento militar, decidió dejar esa profesión para ser prepararse una oposición para ser policía local de Mérida. Y lo ha conseguido. Hoy ha sido la toma de posesión de Manuel como agente municipal. Y de otros cuatro compañeros más, Manuel Pereira Aza, Ángel María García Cuéllar, José Miguel Romero Blanco y Manuel Valentín Sáez Máximo.

«Salieron siete plazas para policía local en Mérida en la última convocatoria de empleo público. Yo era militar, sargento, y vi una oportunidad para acercarme a casa. Me puse a estudiar, aproveché y aquí estamos», ha dicho Manuel Pérez a HOY. Asevera el nuevo agente emeritense que su desempeño como policía local en la capital extremeña quiere que sea definitivo, no provisional. «Es una ciudad en la que me quiero asentar, puedo tener aquí mi familias, colegios, universidad y un montón de servicios», ha explicitado el ya funcionario municipal a sus 25 años.

«Tenemos la mejor Policía Local de Extremadura. Y la mejor pagada, también (risas)», ha dicho eufórico el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, al destacar el esfuerzo que hace el Ayuntamiento emeritense, en general, y en particular el gobierno que encabeza para «avanzar en un impulso definitivo a la modernización» de este cuerpo de seguridad y de tráfico. Ha recibido en el salón de plenos a los nuevos agentes y a sus familiares en el acto de toma de posesión como policías.

Según Osuna, la plantilla actual en Mérida es de 101 agentes, lo que ofrece uno de los mayores ratios de agentes por habitante en Extremadura. «Tenemos un volumen impresionante de turistas y no digo ya de eventos que hacen necesario tener una plantilla amplia», ha remarcado el alcalde. Una veintena de los 101 agentes son de segunda actividad.

Ha subrayado el alcalde emeritense que la convocatoria de policías locales ha sido promovida y desarrollada por el Ayuntamiento y no dentro de la convocatoria de tribunal único de la Junta. «Y por lo que me cuentan ha sido un poco más exigente que la del tribunal único», esboza el regidor emeritense.

A principios del mes de junio, los agentes de la policía local que se han formado este curso en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, en Badajoz, hicieron prácticas en la capital de Extremadura, como es pertinente. Acompañaron los nuevos funcionarios al despliegue de la plantilla de Mérida en controles de tráfico por las avenidas y accesos más concurridos. También participaron en ejercicios de grupo en los puentes. Se incorporó a la formación práctica la unidad canina de Mérida para mostrar a los compañeros como es el trabajo de un agente con perros adiestrados para el rastreo y la aportación que hacen a los servicios.