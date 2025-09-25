La Caminata Rosa contra el cáncer en Mérida se celebrará el domingo 19 de octubre

La cuarta edición de la Caminata Vía Rosa se celebrará en Mérida el domingo 19 de octubre. «No se trata solo ... de caminar, sino de caminar juntos, uniendo fuerzas para sensibilizar sobre el cáncer, apoyar a quienes lo padecen y acompañar a sus familias», ha señalado José Luis Rodríguez, presidente de la asociación Caminos Romanos, que colabora en la organización del evento. La cita servirá para recaudar fondos a través de las inscripciones a favor de la delegación emeritense de la Asociación Oncológica Extremadura (AOEx). Se busca visibilizar la problemática de las enfermedades oncológicas y apoyar la labor de la asociación oncológica.

El recorrido, de unos cuatro kilómetros, comenzará a las 11 horas. Será accesible para todas las edades y contará con salida desde el Circo Romano y llegada al Parque de las Siete Sillas, donde habrá una fiesta de convivencia para todos los participantes . «A lo largo del itinerario, se unirán familias, amigos, asociaciones y ciudadanos, todos vistiendo el color rosa como símbolo de lucha, esperanza y unión«, ha explicado Rodríguez.

La presidenta de AOEX en Mérida, Amalia Franco, agradece a la ciudad, al Ayuntamiento y a la organización de la Caminata por hacer posible este evento. «Gracias a la solidaridad de los ciudadanos, podemos seguir ofreciendo apoyo psicológico, social y sanitario a las personas que luchan contra el cáncer y a sus familias. Cada paso que se dé en esta caminata será un paso a favor de la vida y de la esperanza», concluye.

«Invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a la IV Caminata Vía Rosa el 19 de octubre. Será una jornada de encuentro, visibilidad y solidaridad ya que caminar por Mérida en esta fecha será también caminar por la salud y por la vida», ha agregado el delegado municipal de Deportes, Antonio Martín.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través de www.chipserena.es/web.../12016-iv-caminata-via-rosa.

.