HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rodríguez, Franco y Martín, esta mañana, en la presentación de la Caminata Vía Rosa. HOY

La Caminata Rosa contra el cáncer en Mérida se celebrará el domingo 19 de octubre

De unos cuatro kilómetros, comenzará a las 11 horas y contará con salida desde el Circo Romano y llegada al Parque de las Siete Sillas; se recaudarán fondos para la asociación oncológica extremeña

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:28

La cuarta edición de la Caminata Vía Rosa se celebrará en Mérida el domingo 19 de octubre. «No se trata solo ... de caminar, sino de caminar juntos, uniendo fuerzas para sensibilizar sobre el cáncer, apoyar a quienes lo padecen y acompañar a sus familias», ha señalado José Luis Rodríguez, presidente de la asociación Caminos Romanos, que colabora en la organización del evento. La cita servirá para recaudar fondos a través de las inscripciones a favor de la delegación emeritense de la Asociación Oncológica Extremadura (AOEx). Se busca visibilizar la problemática de las enfermedades oncológicas y apoyar la labor de la asociación oncológica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una mujer de 29 años al sofocar un incendio en Badajoz
  2. 2 Un restaurante de un pueblo extremeño acaba de entrar en la Guía Michelin: puedes comer por 35 euros
  3. 3

    El TSJEx confirma como improcedente el despido de un trabajador que participó en una prueba deportiva estando de baja
  4. 4

    Familia y amigos despiden a Jonathan en un doloroso funeral
  5. 5 Dos heridos graves tras un choque frontal en la carretera que une Cáceres con Casar
  6. 6 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  7. 7

    El SES vacunará este otoño por primera vez a los mayores de 60 años contra el virus sincitial
  8. 8

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  9. 9

    José Antonio Bayón, jefe del Infoex: «Pedro Sánchez vino a tomar el pelo a los extremeños»
  10. 10 Atropello en un paso de peatones de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Caminata Rosa contra el cáncer en Mérida se celebrará el domingo 19 de octubre

La Caminata Rosa contra el cáncer en Mérida se celebrará el domingo 19 de octubre