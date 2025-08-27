Las cámaras para regular el tráfico estarán operativas al final de año en el centro de Mérida

Hace tres años se inauguró la nueva plataforma única que abarca a las calles Camilo José Cela, Arzobispo Mausona y Félix ... Valverde Lillo, en pleno centro de la capital de Extremadura. En las dos primeras vías se anticipó la colocación futura de cámaras de tráfico para regular el tráfico. Todavía no están operativas. Lo estarán, responde el Ayuntamiento, antes de que acabe este año.

Es la respuesta del Gobierno local a preguntas de este diario, que ha recibido en los últimos días quejas de residentes en esas calles. «La velocidad superior a la permitida sigue siendo la constante de muchos vehículos que la recorren diariamente, especialmente los taxis», señala un vecino a HOY.

Otra queja vecinal, aunque esta no vinculada con las cámaras, es que los pasos de peatones «no se ven prácticamente. Se deberían resaltar con pintura o ubicar otras señales para evitar accidentes».

En mayo de 2022 fue inaugurado el nuevo bulevar que, con una plataforma única, se prolonga por las calles Félix Valverde Lillo, Camilo José Cela y Arzobispo Mausona. La nueva plataforma única establece una zona de tráfico restringido a las que solo podrían acceder residentes, con o sin vado, así como la carga y descarga de la actividad comercial.

Otra zona, entre el cruce de La Torre con Camilo José Cela y de esta con Arzobispo Mausona, la circulación es completamente libre.

«Esperamos que a lo largo del año entren en servicio las cámaras para controlar los accesos», aseveró entonces el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna. Finalmente, la estimación del Gobierno municipal es que estarán al fin activas antes de empezar el nuevo año.

Información del tráfico

Aclara el Ayuntamiento que no sirven para controlar la velocidad, y sí para regular el control del tráfico para evitar infracciones de las ordenanzas municipales. «Servirán en su momento a su vez, para dotar de mayor información a la ciudadanía de la situación del tráfico en la ciudad», subraya el Ejecutivo emeritense.

Señala el Consistorio emeritense a HOY que hay tres cámaras instaladas en ese entorno. Dos en la calle Almendralejo en respectivos cruces con Arzobispo Mausona y Camilo José Cela y otra en el cruce de La Torre. No hay cámara ubicada en toda la calle Félix Valverde Lillo.

En marzo del año pasado el Ayuntamiento de Mérida sacó la licitación para controlar los accesos en coche a las calles de plataforma única con paso restringido. Lo dividió en varios lotes.

El primero, para desplegar un sistema de cámaras de control de acceso con software de reconocimiento de matrículas. Las cámaras, con el sistema de gestión y la red de comunicaciones necesaria, salió por un importe de 1,6 millones según el contrato.