Los bomberos de Mérida, en un calendario solidario en ayuda de la asociación de fibromialgia Las fotos, hechas por José M. Moreno, se han realizado en monumentos de la ciudad junto a asociaciones recreacionistas

Celestino J. Vinagre Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:51

Los bomberos de Mérida posan para la creación de un calendario con el que se pueda obtener fondos en favor de la asociación de fibromialgia de Mérida, AfibroMérida. Los profesionales de la lucha contra incendios se han sometido a sesiones fotográficas de José Manuel Moreno en diversos monumentos de la ciudad y han contado para las fotos con la colaboración de asociaciones recreacionistas como Emerita Antiqua y Ara Concordiae. El calendario solidario, en formato de pared y de sobremesa, se puede adquirir por 5 y 3 euros, respectivamente.

José Palanco, gerente del Consorcio de Bomberos de la provincia de Badajoz con sede en Mérida, ha señalado que esta iniciativa nace de la inquietud de los bomberos del parque emeritense. «La primera imagen que se me vino a la mente fue la de Mérida, ciudad monumental porque Mérida es una ciudad monumental espectacular, Patrimonio de la Humanidad y por eso se han realizado fotos junto a monumentos», relata.

Las fotografías han sido realizadas en espacios emblemáticos de la capital extremeña como el Teatro Romano,acompañados por personal del Consorcio y por los grupos de recreación histórica. «Ha sido una experiencia enriquecedora que refuerza nuestra vocación de servicio público», ha concluido del gerente del Consorcio de Bomberos.

Isabel Martínez, vocal de la asociación Afibromérida, ha agradecido «cada gesto de apoyo» como el de colectivos como el de bomberos porque supone «un paso decisivo hacia la sensibilización y el respeto que nuestras personas necesitan. El respaldo conjunto de las administraciones, los profesionales, las entidades colaboradoras y las ciudadanías evidencia que Mérida es una ciudad comprometida, sensible y solidaria».

Ha añadido que «su implicación constituye un apoyo esencial para AfibroMérida y para todas las personas que convivimos con enfermedades como la fibromialgia, la fatiga crónica y otras patologías de sensibilización central, que, a pesar de su impacto, continúan siendo escasamente comprendidas y visibilizadas».

Los calendarios, en formato de pared y de sobremesa, se pueden adquirir por 5€ y 3 euros, respectivamente, en la tienda tienda del Consorcio de la Ciudad Monumental, la oficina de Turismo de la Puerta Villa, en el Museo Abierto de Mérida, Terracota, en el Parque Bomberos y en la sede de AfibroMérida.

Para el delegado de Turismo, Felipe González, este calendario solidario constituye un ejemplo de cooperación entre instituciones, profesionales y colectivos sociales, y «evidencia el compromiso de la ciudad con quienes más necesitan apoyo y visibilidad».

Para González, asociaciones como AfibroMérida dependen «en gran medida de la colaboración ciudadana y de iniciativas como este calendario, que no solo permiten obtener fondos sino también sensibilizar a la población, combatir prejuicios y reforzar el reconocimiento social de las enfermedades invisibles».