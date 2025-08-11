La biblioteca de La Antigua de Mérida acoge el taller de lectura veraniego

Un taller veraniego para fomentar la cultura y, en concreto, el placer de la lectura. Es lo que se está desarrollando en ... la biblioteca municipal de la barriada de La Antigua. Lecturas, juegos y diversión se apiñan en actividades que están dirigidas a niños de entre 6 y 12 años de edad.

El delegado de Cultura del Ayuntamiento, Antonio Vélez, ha visitado el taller situado en una de las barriadas más reconocidas de la capital extremeña.

Se imparte de lunes a jueves, en horario de 10 a 13 horas, y su propuesta incluye una amplia gama de actividades que «buscan despertar la curiosidad y el amor por la lectura».

En este listado incluye el Consistorio emeritense lecturas compartidas, juegos literarios, arte y literatura, ilustraciones, escritura creativa, encuentros de autor, gymkhanas...

Como señala el delegado de Cultura, «desde el Ayuntamiento hacemos una apuesta fuerte por los campamentos en verano. Este año se han ofertado hasta 2.100 plazas de campamentos de ocio inclusivo, de ocio saludable, para la conciliación familiar, tanto deportivos como incluso de competencias digitales y este año hemos empezado con este taller en La Antigua que es de fomento de la lectura y es muy disruptivo para estos tiempos«.

El taller pretende, insiste el concejal Vélez, fomentar las competencias lecto- escritoras y además se hace de una forma lúdica. «Sirve como una alternativa para favorecer que las familias puedan conciliar en verano», concluye el responsable de Cultura del Ejecutivo municipal que preside Antonio Rodríguez Osuna.

Los talleres veraniegos concluyen a finales de mes y el Gobierno municipal está muy satisfecho tanto de la demanda para inscribirse en ellos como por su desarrollo.