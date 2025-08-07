Pilar Vizcaíno encenderá el botón del alumbrado de la Feria el día 31

Una emeritense muy reconocida en el mundo de la música. Pilar Vizcaíno Balsera es la elegida por el Gobierno local para ser la ... encargada del encendido del alumbrado de la Feria, que tendrá lugar el día 31. «Su trayectoria, su trabajo, la promoción de la ciudad que realiza en cada una de sus actuaciones con la Joven Orquesta de Mérida, su implicación con todos los colectivos sociales y culturales de la ciudad, convierten a esta mujer en referente de constancia, esfuerzo, dedicación y entrega hacia los demás», resaltó la delegada de Festejos, Ana Aragoneses.

Vizcaíno creció en un ambiente familiar con especial amor por la música. Desde muy pequeña escuchaba a su abuela Pilar cantar canciones tradicionales «con un gusto maravilloso». Comenzó sus estudios en el conservatorio profesional de música 'Esteban Sánchez'. Concluyó su formación en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz.

Descubrió también su pasión por la enseñanza, lo que la llevó en 2005 a cursar Magisterio Musical en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde en 2016 se especializó en Musicoterapia. Desde ese momento, ha seguido con su amor por la docencia impartiendo clases en distintos centros y academias.

En 2009 realizó diferentes cursos de perfeccionamiento tanto dentro como fuera de España ampliando así sus conocimientos dirigiendo diferentes orquestas, bandas y coros. En 2012 fue invitada por la Fundación Málaga para conmemorar su décimo aniversario con la grabación de un concierto con la Joven Orquesta Provincial de Málaga en compañía de otros jóvenes directores con proyección de nuestro país.

En 2013 terminó sus estudios de Licenciatura Superior en Dirección de Orquesta convirtiéndola en la primera mujer extremeña en ostentar este título. En 2014 fue invitada también por la Fundación Orquesta de Extremadura para la dirección de un ciclo de conciertos didácticos dirigidos a los escolares de nuestra región.

Joven Orquesta

En 2016 impulsa la Joven Orquesta Ciudad de Mérida, uno de sus proyectos más pioneros y «que a día de hoy crece de manera vertiginosa, siendo una de las apuestas más prometedoras de la actividad cultural y social de la ciudad».

Atendiendo a este carácter social y colaborativo de la Joven Orquesta Ciudad de Mérida y de la Escuela de Artes Pilar Vizcaíno lleva a cabo numerosos proyectos solidarios, (Manos Unidas, AECC, AOEX, Conferencia de San Vicente de Paul, The Elijah Board of World Religious Leader…) que le permiten recaudar fondos para dichas organizaciones y a la vez, difundir ese espíritu divulgativo de la música que va dentro de ella.

De todos los actos solidarios, cabe destacar, por su simbología 'Música desde mi ventana'. Un acto que se repite todos los 12 de octubre desde 2017 en el que la Orquesta y los coros infantiles y de adultos de la Escuela, ofrecen un concierto en las puertas del Hospital de Mérida para agradecer la labor de todo el personal hospitalario y por supuesto, a sus usuarios.

Todos estos proyectos, desde 2004, los compagina con la dirección de la Academia de Música Caesar que se reinventa, en 2017, con la creación de la Escuela de Artes 'Pilar Vizcaíno'. «Da un paso más allá en el concepto pedagógico abriendo su espacio a todas las manifestaciones artísticas y a todas las edades porque, para ella, todo el mundo tiene el derecho de poseer la capacidad para disfrutar del arte», resalta el Ayuntamiento emeritense.