¿Qué ha pasado este jueves 7 de agosto en Extremadura?
Pilar Vizcaíno, en la sede de la Joven Orquesta de la Ciudad de Mérida. J. M. R.

Pilar Vizcaíno encenderá el botón del alumbrado de la Feria el día 31

La emeritense fue la primera mujer extremeña en contar con la Licenciatura Superior en Dirección de Orquesta, impulsó la Joven Orquesta y creó la Escuela de Artes que llevas su nombre

R. H.

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:01

Una emeritense muy reconocida en el mundo de la música. Pilar Vizcaíno Balsera es la elegida por el Gobierno local para ser la ... encargada del encendido del alumbrado de la Feria, que tendrá lugar el día 31. «Su trayectoria, su trabajo, la promoción de la ciudad que realiza en cada una de sus actuaciones con la Joven Orquesta de Mérida, su implicación con todos los colectivos sociales y culturales de la ciudad, convierten a esta mujer en referente de constancia, esfuerzo, dedicación y entrega hacia los demás», resaltó la delegada de Festejos, Ana Aragoneses.

