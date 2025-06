El Ayuntamiento de Mérida paga 475.000 euros por los bonos gratis del autobús urbano

El pleno de junio aprobó el expediente de gasto para que el gobierno local disponga del dinero necesario con el que costear los bonos ... del transporte urbano que usan los vecinos.

Seguirá siendo gratuito gracias al respaldo del Ministerio y a los fondos propios. La concejala Carmen Yáñez contó en el pleno que han pagado todas las recargas entre enero y junio por 475.000 euros a Vectalia y la previsión es pagar los mismo de junio a diciembre. Incluye el joven y oro, el mensual y el de diez viajes. Sale el dinero del remanente de tesorería disponible. Recordó la delegada cuando justificó este gasto que desde que es gratuito el servicio ha crecido y ahora mucha más gente se mueve por la ciudad con Vectalia. El año pasado hubo 1,6 millones de pasajes (no son pasajeros porque un mismo usuario se sube varias veces).

Carmen Yáñez cree que sin esta medida de recarga gratis probablemente no se hubiera alcanzado este volumen porque cada vez hay más trabajadores y estudiantes entre los usuarios. Y eso se nota también en el menor repunte de tráfico en las horas puntas. «Estamos estudiando en la actualidad la mejora del contrato siempre que la ley nos lo permita», avanzó. Pero no dio más detalles sobre los cambios.

Mérida sigue como la única ciudad de la región con este servicio gratis y lo mantendrá, al menos, hasta final de año

El portavoz de Unidas por Mérida, Óscar Fernández, apoya la bonificación de un servicio público. Miguel Valdés, de Por Mérida, no comparte la política de pago. El gratis total, explica el portavoz del grupo, no existe. En realidad es un dinero que pagan los vecinos de Mérida y no comparte que los vecinos con rentas altas tengan el transporte gratis en la ciudad. Miguel Valdés pide centrarse en garantizarlo a las rentas bajas y a la población vulnerable como mayores o familias numerosas, pero el gratis total actual lo define como una política populista.

Margarita Inmaculada López de Ayala Díez de Rivera, concejala de Vox, también mostró ante sus compañeros de pleno contraria a esta medida y apuesta por bonificar a sectores concretos que realmente lo necesiten como pensionistas, desempleados, jóvenes o familias numerosas. Y recordó además que el servicio que presta Vectalia en la ciudad es muy deficiente porque no llega a todos barrios de la periferia.

En el PP, Javier Gómez Galán, defiende la política de bonos emprendida por el gobierno socialista y más en un contexto como el actual, con muchas limitaciones para entrar en el centro con los coches. «Nosotros nos hemos quejado muchas veces que por estas trabas se están perdiendo comercios y si ahora hay una medida que favorece público vamos a ser coherentes. Y defendemos también que el remanente se use para aliviar las tasas municipales que pagan los vecinos», argumentó.

Con la operación de crédito avalada por el pleno, garantiza ahora el Ayuntamiento el sistema hasta final de año.

Sigue siendo Mérida la única ciudad de la región con transporte urbano gratis y Carmen Yáñez no desveló que ocurrirá a final de año.