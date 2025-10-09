HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Varias personas durante una actividad de astroturismo. HOY

El Ayuntamiento de Mérida organiza mañana una ruta astronómica gratuita con cata de vinos

Será en Bodega Valdealto e incluye una observación astronómica ahora que ha llegado el cambio de estación

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:20

Comenta

Observación astronómica, ruta gastronómica y catas de vinos. El Ayuntamiento de Mérida organiza para mañana viernes un actividad, la tercera incluida dentro del ciclo 'Mérida bajo las estrellas'. Una propuesta de divulgación astronómica que une ciencia, naturaleza, mitología, enología y patrimonio de observación del cielo nocturno, guiadas por especialistas y acompañadas de telescopios.

Como indica el delegado de Turismo, Felipe González, con la llegada del otoño y la temporada de vendimia, el ciclo culmina con una observación denominada 'El cielo de la vendimia: Estrellas y vino en otoño', dedicada a las constelaciones propias del cambio estacional: el regreso del caballo alado Pegasus, la princesa Andrómeda y el cazador Orión, heraldo del invierno. Se recuerda que desde la Antigüedad, las estrellas han guiado la agricultura y la recolección de la vid. El vino y el cielo han estado siempre entrelazados, como demuestra el mito de Boötes, símbolo celeste de la vendimia.

La observación y cata de vinos de mañana serán ofrecidos por 'Bodegas Valdealto', (sucesora en una gran finca, junto a la carretera N-630, de Bodegas Santa Marina). Será a partir de las 21 horas. La actividad astronómica es gratuita, pero requiere de inscripción previa. La duración estimada es de 90-120 minutos, y está dirigida a mayores de 18 años.

Las inscripciones pueden realizarse a través del formulario cuyo plazo se abrirá hoy jueves a las 12:00 horas hasta completar aforo en el siguiente enlace web: https://turismomerida.org/merida-bajo-las-estrellas/

Te puede interesar

