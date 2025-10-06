La avenida Emérita Augusta se prolongará otros 300 metros antes de final de año Esta actuación permitirá en gran medida conectar la Zona Norte con el centro, aliviando el tráfico por Vía de la Plata y Ronda de los Eméritos

Celestino J. Vinagre Lunes, 6 de octubre 2025, 19:59 Comenta Compartir

Poco más de 320 metros ahora de tierra estarán asfaltados antes de acabar de año. Parece una obra modesta pero la relevancia de esta actuación, encuadrada dentro de un proyecto general de urbanización, es kilométrica. En menos de tres meses, la avenida Emérita Augusta contará con un tramo nuevo, que llevaba sin prolongar desde hace 17 años, y con ello una de las principales entradas y salidas de la capital extremeña verá sensiblemente aliviado el tráfico.

Tras semanas de preparación de terreno, este lunes, poco después del mediodía, dos camiones empezaron a echar zahorra sobre las parcelas que van a convertir realmente a esa avenida de la Zona Norte en una de las grandes arterias de la ciudad, algo que estaba previsto pero no ejecutado hasta ahora, como sucedió en su día con la de Luis Ramallo, junto al hospital, Casa Verde y la Consejería de Agricultura.

En la época de la burbuja inmobiliaria, principios del nuevo siglo, y antes de la eclosión de la gran crisis económica de 2008, el Ayuntamiento y varias promotoras contemplaron un gran desarrollo urbanístico por la Zona Norte, entre la avenida del Lago y el bulevar de Pasarón de la Vera. Se compraron miles de metros cuadrados de terreno para vivienda que nunca se llegó a construir y, además, dejó sin continuidad una de las que deben ser las grandes avenidas de Mérida.

Con origen en la rotonda de Agripa, frente al actual supermercado de Mercadona existente en la zona, debía tener su final en la de la carretera de Montijo, junto al tanatorio de Servisa. Pero solo se llegó a hacer una pequeña parte. Las constructoras dueñas de esos terrenos fueron a la quiebra y solo un tramo de la avenida Emérita Augusta se llegó a hacer.

Conexión hacia ninguna parte

Unos 500 metros aproximadamente desde la rotonda de la escultura ecuestre de Agripa. Pero es un tramo hacia ninguna parte, o mejor dicho, hacia parcelas de tierra.

Ahora se vuelve a retomar el proyecto de urbanización de un sector de la Zona Norte, con el planteamiento de viviendas, la instalación previsiblemente allí de un nuevo Mercadona y la finalización, por extensión, de un nuevo tramo de la avenida Emérita Augusta. De esta forma llegará desde donde acaba actualmente hasta la rotonda del colegio 'Ciudad de Mérida'.

Una extensión, además de doble calzada por cada sentido de la circulación si se sigue el diseño original desde su salida desde la rotonda de Agripa.

Según ha podido saber este diario, si no hay contratiempos, ese tramo estará terminado antes de que acabe el año y se podrá abrir para la circulación si el Ayuntamiento lo valida mientras se sigue urbanizando esa área.

De esta manera los vehículos ya no tendrán que pasar obligatoriamente por la Ronda de los Eméritos, que soporta en estos meses frecuentes atascos por las obras del tren sobre el Albarregas, la avenida del Lago y la avenida Vía de la Plata. Se evitará dar un rodeo y aliviará el tráfico.

Ampliar Tramo desde donde se va a urbanizar desde el que ya lo está en la avenida Emérita Augusta. J. M. Romero 40.700 metros cuadrados edificables en esa zona En la Zona Norte de Mérida hay casi 41.000 metros edificables, informa la Delegación de Urbanismo a HOY. 22.150 son correspondientes a lo siempre se ha llamado la carretera del Palo (avenida del Lago) y 18.550 corresponde a lo denominado Abadías Sur. En esa zona solo la construcción del colegio 'Ciudad de Mérida', inaugurado en 2011, logró transformar parcelas de tierra en parcelas con edificios. La promotora emeritense Partun es la impulsora de esta urbanización en la Zona Norte. Tiene varias parcelas que se irán haciendo en fases, informó el año pasado . En una primera se levantarán 90 viviendas plurifamiliares con una inversión de 9,8 millones.