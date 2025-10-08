La asociación de vecinos de La Antigua de Mérida homenajea a los mayores de 85 años El colectivo reclama que las personas que alcancen o superen esa edad contacten con la asociación para un acto a celebrar el 16 de noviembre

Celestino J. Vinagre Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:31 Comenta Compartir

La Asociación de Vecinos de Nuestra Señora de la Antigua anuncia un homenaje a las personas mayores de 85 años de la barriada. Una cita que se repite cada año. Por eso hace un llamamiento a aquellas personas que han cumplido 85 años, «si desean que se le haga su homenaje», se ponga en contacto con la asociación. Puede ser acudiendo al Centro Social, los martes y jueves de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, o en cualquier momento que vean algún miembro de la junta directiva.

«El homenaje que hacemos a nuestros mayores es uno de los actos más emocionantes que hacemos la asociación», sentencia Luis Valiente, presidente del colectivo vecinal.

El acto de homenaje, en principio, sería el 16 de noviembre, en la Parroquia del Perpetuo Socorro. A las 12:30 se celebrará una misa extremeña a cargo de la Asociación Folklórica y Cultural 'Nuestra Señora de la Antigua'. «Es un acto muy sencillo. Después de la misa se hace una pequeña mención a su vida y se le entrega una placa. A continuación, tendremos un vino de honor para los homenajeados y los familiares que les acompañen», explica Valiente.

«Ya hemos contactado con algunas personas, a los que visitaremos en sus casas, para que nos cuenten sus historias de vida. Tanto la junta directiva como yo nos sentimos orgullosos de este acto, y también de la convivencia con los homenajeados y sus familias», ha subrayado.

El presidente de la asociación de vecinos de la barriada de La Antigua dice que «merece la pena seguir haciendo estos homenajes a nuestras personas mayores. Han tenido, la mayoría, una vida muy dura pero también interesante».