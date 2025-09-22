Arranca el Trecenario de Santa Eulalia, con el Besamanos fechado para el 5 de octubre

Empieza el Trecenario de la Virgen y Mártir Santa Eulalia de Mérida. La basílica de la patrona emeritense acoge este lunes, en triple ... sesión religiosa (con dos misas a las 9.30 y a las 20.30 horas una celebración eucarística a las 19.30) una cita en la que durante trece días se va recorriendo los diferentes martirios sufridos, según la tradición, por la niña mártir. Es uno de los actos devocionales más multitudinarios, de la ciudad.

El trecenario culmina con un besamanos a la imagen titular. En este caso, está fijado para el primer domingo de octubre, el día 5. Aunque no hay hora fijada será alrededor de las 17 horas.

El Trecenario tiene su origen en la devoción de los agricultores de la ciudad a la patrona tras el final de las cosechas y la subasta de los excedentes para recaudar dinero para la iglesia. Se subastaban o rifaban animales donados por los emeritenses como, gallinas, conejos y hasta terneros. Hoy ya no hay animales pero son muchos los emeritenses que donan objetos para la tómbola.