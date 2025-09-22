HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una de las misas de un Trecenario de la Mártir en Mérida. HOY

Arranca el Trecenario de Santa Eulalia, con el Besamanos fechado para el 5 de octubre

Durante trece días se va recorriendo los diferentes martirios sufridos por la Virgen y Mártir según la tradición cristiana

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:50

Empieza el Trecenario de la Virgen y Mártir Santa Eulalia de Mérida. La basílica de la patrona emeritense acoge este lunes, en triple ... sesión religiosa (con dos misas a las 9.30 y a las 20.30 horas una celebración eucarística a las 19.30) una cita en la que durante trece días se va recorriendo los diferentes martirios sufridos, según la tradición, por la niña mártir. Es uno de los actos devocionales más multitudinarios, de la ciudad.

