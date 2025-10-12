Los antiguos alumnos rinden tributo a la Politécnica de Mérida Se cumplen 45 años de la puesta en marcha de la Escuela que trajo Informática y Topografía y mucho prestigio en el mundo universitario nacional

Jornada de orgullo y también, en cierta forma, de añoranza. Antiguos alumnos y profesores que pasaron por la Escuela Politécnica Universitaria de Mérida festejaron este sábado que hace 45 años se puso en marcha el primer curso de dos carreras técnicas, Topografía e Informática, y el inicio de una vitalidad universitaria que también aportó mucho a la ciudad. Lo hicieron en una jornada con actividades programadas en la plaza del Conservatorio de Música, al lado de lo que fue la Politécnica, que ahora acoge la Escuela Oficial de Idiomas.

«Aquí llegó a haber más de 600 alumnos por curso con esas dos carreras técnicas, que eran de tres años. Se construyó un edificio propio para la Politécnica porque inicialmente comenzó a funcionar en los bajos de la sede del Conservatorio», recuerda a HOY Paco Bermudo, de 50 años, que hizo Topografía en el curso 2004-2008. Se gana la vida en una empresa de catering.

«La Politécnica de Mérida tuvo mucho peso, no ya en Extremadura sino en España. Aquí se vino a estudiar mucha gente del País Vasco, por ejemplo. Y la titulación de Informática en algunas zonas de España estaban adscritas formalmente a la Escuela de Mérida. Por eso llegó a estudiar aquí, por ejemplo, uno de los guitarristas del grupo de rock 'Héroes del Silencio», relata Raúl Lérida, de 62 años. Es profesor de Informática y Telemática en el Centro Universitario asentado en la capital extremeña.

Solana y Héroes del Silencio

El primer director de la Escuela Politécnica fue Valentín Carrascosa, luego director del centro de la Uned en Mérida. Hace dos años, Carrascosa, hijo adoptivo de la ciudad, presentó el libro 'La universidad en Mérida', un estudio detallado y profundo de los orígenes, desarrollo y consolidación de la UEX y, en especial, de los dos Centros Universitarios, el Centro Asociado de la UNED y la Escuela Universitaria Politécnica.

«La Politécnica comenzó en el curso 1981/82 (un año después de su creación formal) con un teléfono en mi despacho de la Uned, utilizando sus aulas 91 alumnos y, en el curso 1983/1984 acogía ya 324 alumnos de 22 provincias españolas», explicó entonces. Entre ellos, por ejemplo, un ejemplo de Javier Solana, entonces ministro socialista con Felipe González.

Antonio Luis Vélez Saavedra, edil de Cultura e hijo del entonces alcalde, Antonio Vélez, es otro de sus exalumnos. Realizó Informática entre 1990 y 1993. Es ingenio informático de sistemas.

«Aquí había mucha demanda por estudiar porque las empresas te buscaban inmediatamente cuando terminabas las dos carreras. Era muy famosa la Escuela, por ejemplo, por su trabajo de campo en Topografía», remarca Bermudo.

La jornada de homenaje festivo también incluyó la presencia de los antiguos integrantes de la tuna universitaria de la Politécnica y con la actuación del grupo de rock Secoinsa, nombre que recuerda a la empresa de ordenadores que entonces acogía la escuela universitaria.

En medio de ambas actuaciones, hablaron, entre otros, el exalcalde Vélez y Carrascosa. También Miguel Ángel Andúgar Hernández, bajo cuya dirección la Escuela vivió un crecimiento espectacular.

