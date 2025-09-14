HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Antiguo edificio de Correos en la Plaza de la Constitución. HOY

El antiguo edificio de Correos en Mérida tendrá uso administrativo

El Gobierno local espera firmar las escrituras de la compra antes de que termine septiembre

Juan Soriano

Juan Soriano

Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:47

El antiguo edificio de Correos situado en la Plaza de la Constitución, que ha sido adquirido por el Ayuntamiento de Mérida, tendrá un uso administrativo. El Gobierno local espera firmar este mes las escrituras, tras lo que se evaluará su estado de conservación.

El alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, anunció el pasado mes de junio la compra de este edificio por 373.000 euros con cargo al remanente de tesorería.

El inmueble fue la sede principal de Correos en la ciudad hasta la apertura de las nuevas instalaciones situadas en la calle Marquesa de Pinares. El edificio presentaba problemas de conservación y sobre todo limitaciones en materia de accesibilidad. La entidad cuenta además en la ciudad con el centro regional de tratamiento automatizado de envíos en el polígono industrial El Prado.

El primer edil afirmó que la intención es que el edificio siga ofreciendo un servicio público. En cuanto a su estado, afirmó que la inspección realizada por los técnicos municipales de urbanismo refrenda que podrá tener determinados usos públicos y dotacionales.

El Gobierno local señala que el Consistorio está a la espera de firmar las escrituras para formalizar la compra, lo que espera que se haga «a finales de este mes».

«Una vez analizado el interior del edificio sabremos el coste de la rehabilitación», añade. En principio, la intención es que se destine a «uso público administrativo», aunque la decisión definitiva no se tomará hasta que se evalúe el estado del inmueble.

Esta adquisición se suma a otras compras importantes que ha llevado a cabo el Consistorio emeritense en los últimos años, como las antiguas naves de Maderas Moreno en la calle Cardero, la Torre Albarrana de Arzobispo Mausona, solares junto al Acueducto de Los Milagros, el cuartel Hernán Cortés para la Ciudad de la Infancia y el convento de las Concepcionistas en el centro de la ciudad. Con esto se ha ampliado el patrimonio municipal y se están adecuando nuevos espacios de uso público.

