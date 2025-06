Ana Belén: «Agradezco la unión tan grande que tengo con Mérida»

Ana Belén tiene ya su vinilo de cerámica en el suelo de Mérida. Frente al Teatro Romano, donde anoche abrió la décima edición del ... Stone y donde tantas veces ha vivido momentos especiales, según confesó antes de volver a subirse al escenario. Carlos Lobo, promotor del festival de conciertos, la recibió a las ocho de la tarde en la puerta del Museo Romano junto a Victoria Bazaga, consejera de Cultura de la Junta de Extremadura. «Es una de las grandes de España y para nosotros es un orgullo que pueda sellar para siempre su vínculo con la ciudad».

Invita todos los años el Stone a los músicos a descubrir un vinilo como recuerdo del paso por el Teatro Romano y destaca Lobo el simbolismo de empezar esta serie protocolaria con Ana Belén por coincidir con la décima edición. Victoria Bazaga, la consejera de Cultura, le deseó suerte para el recital y le agradeció también su generosidad con la ciudad y con Extremadura.

Se acercaron luego a descubrir la cerámica del suelo y aplaudió el público que se agolpó sobre las valla para ver el sencillo homenaje. «Estar aquí abriendo el Stone me ilusiona mucho porque he venido muchas veces a Mérida. He hecho mucho teatro –declaró la artista–. La última vez fue con Marco Antonio y Cleopatra y recuerdo cada tarde que he pasado aquí». «Tienes siempre la sensación de que todo el mundo en Mérida participa de sus festivales. Por eso agradezco la unión tan grande que tengo con Mérida», explicó agradecida antes de hacerse foto con algunos grupos que le esperaban en a la puerta.

Con Ana Belén alcanza el Stone la decena. Confirma este año su cambio definitivo a principio de verano. Empezó en septiembre, pero en los últimos programas ha ido haciendo ventanas en junio y septiembre para establecerse definitivamente en junio. Según explicó el promotor Carlos Lobo, el público y los artistas prefieren estas fechas, de ahí su apuesta de este 2025.

Por el Stone de 2024 pasaron 33.500 espectadores y esperan alcanzar una cifra similar. Juega el festival con la ventaja del entorno del Teatro Romano como sede para los conciertos. El monumento atrae a los grupos y bandas pero tiene también su contraparte porque deben adaptarse a un aforo corto, de 3.300 espectadores y a una potencia de sonido limitada.