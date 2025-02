Alizzz, productor de C. Tangana, pide a un profesor de Mérida que suba la nota a sus alumnos

irene toribio Viernes, 11 de marzo 2022, 10:35 | Actualizado 11:56h. Comenta Compartir

El cantante y productor de artistas como C. Tangana, Cristian Quirante (más conocido como Alizzz), está intentando convencer a un profesor del IES Santa Eulalia de Mérida de que suba un punto a sus alumnos en el último examen. Así quizá suene algo extraño, pero la historia es más sencilla y divertida de lo que parece.

Todo ha surgido a raíz de que el profesor de Lengua Castellana y Literatura de 1º de Bachillerato diera la opción a sus alumnos de elegir un cantante para que el docente extrajera de sus canciones varias oraciones que posteriormente habrían de analizar sintácticamente en un examen. Así, señala en la prueba: «A continuación encontrarán, de acuerdo con lo que votaron en su día, 10 oraciones extraídas de las letras del disco 'Tiene que haber algo más', del artista conocido como Alizzz. El número que antecede a cada oración corresponde a la puntuación máxima que le corresponde a cada una, si de ella realizan un análisis sintáctico completo y correcto». Sin embargo, lo más curioso llega al final del examen, donde el profesor añade: «Bonus: El primer alumno que consiga que Alizzz haga RT a un mensaje suyo en Twitter referente a este examen, obtendrá un punto extra en la evaluación».

Y claro, el examen ha corrido como la pólvora y ha llegado a las manos de Alizzz, que en lugar de hacer 'RT' a uno de los alumnos, ha compartido una imagen de la prueba en sus redes sociales con una petición muy clara: «Va profe súbeles un punto a toda la clase».

Sin embargo el docente, José Preciado, no ha sucumbido a la petición del artista: «Yo solo puedo hacer aquello a lo que me he comprometido por escrito, pero muchas gracias por tu interés», le responde. Los alumnos no han tardado en unirse a la petición de Alizzz pidiéndole al profe que se «enrolle», pero, de momento, parece que ese punto extra no va a ser para nadie...

José nos cuenta que estaba muy claro en el examen «el primer alumno que consiga que haga RT a un mensaje suyo referente a este examen, obtendrá un punto extra», y Alizzz no lo ha hecho así, «así que nadie se lleva el punto». Es lo que suele ocurrir, y es que este profesor de Mérida lleva desde finales de los 80 utilizando este método de análisis sintáctico tan personal y moderno y «solo Camela lo hizo bien, haciendo retweet al mensaje de un alumno, y se llevó el punto extra». Es más, nos deja claro que si el alumno suspendiera la prueba y con el punto del 'bonus' llegara al aprobado, lo aprobaría sin dudar: «Me he comprometido por escrito y esto es un incentivo para los estudiantes».

El motivo de su interés en este tipo de oraciones es acercar a los alumnos a su lenguaje cotidiano: «Normalmente se ponen para analizar oraciones estandar, con expresiones que ya no se usan. Yo quiero meterles oraciones que usan en su día a día», apunta el profesor. Él les ofrece varios discos antes del examen, en este caso Alizzz competía con artistas como Zahara, pero ganó el productor por mayoría absoluta. Así que los alumnos ya saben, de antemano, qué artista caerá en el examen, ¡una gran ventaja!

Alizzz Popularmente conocido entre los más jóvenes, es un músico, compositor, DJ, productor musical y representante artístico español. En 2021 participó en la producción de El Madrileño del artista C. Tangana y ha compuesto temas para el cantante, Rosalía, Becky G, Doja Cat, Lola Índigo, Aitana, Amaia, Princesa Alba y Paloma Mami. Además, tiene su propia compañía discográfica, 'Whoa! Music' .

