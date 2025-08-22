'Agustito en Mérida' trae siete propuestas de artistas emergentes hasta el miércoles

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida junto con el Ayuntamiento y la compañía Taptc Teatro han puesto en marcha ... una nueva edición de 'Agustito en Mérida'. Se quiere poner en valor representaciones teatrales y actividades de índole escénico, plástico o musical, creadas por artistas emergentes emeritenses que se desarrollarán en recintos especiales. Comenzó este viernes y se prolongará hasta el próximo miércoles.

El objetivo es atraer a un nuevo público, mayoritariamente joven, al Festival Internacional de Teatro de Mérida, así como ampliar la oferta de actividades con propuestas surgidas de artistas locales. Agregó Jesús Cimarro, director del Festival, que este proyecto de intervención cultural «nace para abrir nuevas puertas al arte, al talento emergente y a las formas contemporáneas de expresión escénica».

En esta ocasión, «el arte se instala en recintos especiales, espacios no convencionales, que se transforman para acoger propuestas únicas e innovadoras con un tono más cercano y directo», ha asegurado Cimarro. Con ello, no solo se amplía la oferta cultural del Festival, sino que también persigue un objetivo esencial: atraer a nuevas generaciones a vivir de cerca el teatro grecolatino.

Por otro lado, Laura Iglesias, delegada de Juventud del Consistorio, ha indicado que este proyecto nace para «dar visibilidad a los jóvenes creadores» para tener una cultura accesible para todos, especialmente para la juventud y subrayó la «apuesta firme» del Ayuntamiento de Mérida por este tipo de iniciativas.

Mientras, Javier Llanos, de Taptc Teatro, ha destacado este tipo de propuestas escénicas cuentan con la distinción de estar creados «por artistas emergentes» a través de «espectáculos unipersonales de creación» donde la relevancia la tienen los propios personajes. «Son espectáculos de personas que tienen entre 20 y 25 años, algunos un poquito más, que trabajan propuestas interesantes y muy diferentes».

En la noche de este viernes, a las 21.15 horas en el Pórtico del Foro, tendrá lugar Medusa, un espectáculo de danza creado e interpretado por Lucía Ferrán. Según su protagonista, «es una obra donde a través de la expresión corporal se pretende reinterpretar el mito de Medusa para poder mostrar las caras ocultas que tiene el mito».

Más tarde, a las 22.00 horas en Pontezuelas será el turno de Arpegios del Abismo, por la compañía Germen Dance Project. Una obra «de improvisación en cierto modo» donde participan Adrián Herrera, Alba González, Alba Goj y Juan Ángel González. La idea es «representar el viaje de Orfeo al inframundo sin personalizarlo ni buscar personajes en sí».

La siguiente propuesta será este sábado a las 21.15 horas en el Pórtico del Foro con Patroclo a cargo de Mario Silva, quien ha explicado que ofrece un espectáculo sobre el mito de la Ilíada con una «reinterpretación clásica del mito» que «llama a reconsiderar el significado de ser hombre y una exploración de los límites de la masculinidad».

El domingo, en el mismo lugar y a la misma hora se estrenará El Hombre Laureado, que parte de una propuesta donde tienen mucha relevancia los instrumentos musicales.

El lunes será el turno de Calígula, algo descabellado, a las 21.15 horas en Pontezuelas con una propuesta de Rubén Fede y que trae una visión diferente del Calígula de Belcamín.

Asimismo, el martes le toca el turno al humor, a las 21.15 horas en el Pórtico del Foro con Epopeya de Edipo de Tebas interpretado por Rubén Pérez y que supone una revisión de lo que supone el mito de Edipo y donde se pretende dar «un toque distinto a la tragedia» con tres voces que irán narrando la historia. Más tarde, en el mismo lugar, se representará Alexorum, Pienso, luego me quejo, de Miguelito Marín para finalizar la jornada con Impros a la Romana que es un espectáculo de improvisación coordinado por Jorik.

El miércoles hay programa doble con Medusa y Patroclo, dos espectáculos con intermedio, el primero de ellos a las 21.15 horas y el segundo a las 22.00 en el Pórtico del Foro.

Los precios oscilan entre los cuatro y los seis euros, este último precio corresponde con los espectáculos dobles.