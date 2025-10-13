800 perros participarán el fin de semana en la Exposición Canina en las instalaciones de Ifeme Las puertas se abrirán entre las 9.30 y las 15 horas; habrá concursos monográficos de Bulldog Francés; perro lobo checoslovaco y Collies

R. H. Lunes, 13 de octubre 2025, 12:41

El Instituto Ferial de Mérida (Ifeme) acogerá el próximo fin de semana la cuarta edición de la Exposición Nacional Canina y la tercera edición de la Exposición Internacional Canina de Mérida. Contará con más de 800 ejemplares de canes procedentes de varios países. Se trata de exposiciones puntuables, esto es, en la que jueces tanto nacionales como internacionales valorarán y determinarán un ránking de los mejores perros en sus diferentes razas.

El horario de estas exposiciones será desde las 09.30 horas hasta las 15 horas, tanto el sábado como el domingo para que el público pueda disfrutar de los juicios individuales por raza. Por la tarde, a partir de las 15.30 horas, se celebrarán las finales.

De manera simultánea, el sábado se desarrollarán diferentes competiciones especializadas de determinadas razas como un concurso monográfico de la Bulldog Francés, un concurso monográfico de perro lobo checoslovaco y un concurso monográfico de Collies.

La entrada es libre. Por motivos sanitarios no está permitida la entrada con perros que no estén inscritos. Los asistentes que deseen obtener el certificado de pedigree de sus perros podrán solicitar un registro de raza inicial el domingo por la mañana.

La delegada municipal, Laura Iglesias, ha destacado que tras el éxito obtenido en ediciones anteriores «hemos obtenido el privilegio y gran honor de que Mérida cuente con exposiciones puntuables», gracias al «firme compromiso» del Ayuntamiento de Mérida por situar a la ciudad en el circuito ferial nacional e internacional. Ha agregado que desde el Gobierno local se va a seguir apostando por actividades »que dinamicen nuestra economía local y hacer que las instalaciones de Ifeme sea un motor económico».

