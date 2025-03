Hermanas, jubilados, peñas de amigos... una lluvia de 'pellizcos' del segundo premio riega La Roca de la Sierra

J. López-Lago Domingo, 22 de diciembre 2024, 17:04 Comenta Compartir

A Nemesio Román, encargado de obra jubilado que fue emigrante en Cataluña; a su hermana 'Desi', de 65 años y que tiene una pequeña tienda de alimentación en La Roca de la Sierra; a las hermanas Guadalupe, Elvira y Almudena, también a su sobrina, que además de una participación con su familia del décimo agraciado con el segundo premio tenía otra con los jóvenes de su Peña Los Periquitos; a Jennifer López, la primera en llegar a la fiesta y que ayer descorchó varias botellas delante de la única administración de loterías de este pueblo pacense de 1.400 habitantes a mitad de camino entre Cáceres y Badajoz... a todos ellos les tocó un pellizco del segundo premio del Sorteo de Navidad.

El 40014, de 125.000 euros alñ décimo, salió casi al final de la mañana, cerca de la hora de comer. Y en cuanto se cantó, la calle alcalde Requena donde se encuentra la administración de Noelia Delgado, se volvió un jolgorio por donde empezó a correr el champán. «Yo veo por la tele cad año y hoy me dije que esto lo tenía yo que hacer también», gritaba 'Desi' Román en un arrebato de travesura mientras mojaba con una botella de champán a los cámaras de televisión. Todo eran risas en esta calle de La Roca de la Sierra. ¿A ti también?, se escuchaba una y otra vez antes de fundirse en abrazos vecinos y familiares.

Alguno recordaba las penas que pasaron hace dos años cuando la borrasca Efraín inundó con violencia decenas de viviendas situadas en ambos márgenes del arroyo que cruza este pueblo.

Entre los afortunados de este domingo no había ninguno que hubiese sufrido directamente aquella desgracia, pero era inevitable recordarlo al ver cómo de nuevo se llenaba el pueblo de periodistas, esta vez para narrar que una serie entera –diez décimos– acababa de dejar 1.250.000 euros en el pueblo.

Uno por la familia, otro por la peña

Jennifer López Román, de 36 años y madre de dos niños de 13 y 8 años, ha jugado con cinco décimos y el 40014 en concreto lo compró el viernes a medias con su madre por los pelos. «Llevaba un año muy malo y esto es lo mejor que me ha pasado», decía este domingo. «Ha sido mi madre la que me lo ha dicho y yo pensaba que era mentira». «Yo he visto el número –corrobora la madre– que me mandó ella y la he llamado. Es una sensación muy rara, ni te lo crees. Supongo que repartiré algo entre mis niños», decía tocándole la cabeza a varios nietos que se arremolinaban en torno a su abuela, aún desconcertada por lo que les acababa de suceder.

Al lado estaban las hermanas Holguera, de nombre Elvira, Almudena y Guadalupe, además de una sobrina también llamada Guadalupe. «Teníamos un décimo compartido entre seis y vamos a salir a unos 16.000 euros o así limpios cada una. El primero que se enteró ha sido nuestro hermano Abraham, que lo ha puesto en el grupo de whatsapp», contaban ayer a HOY. Sin embargo, en un primer momento no lo creyeron. Fue la sobrina quien lo confirmó porque le había tocado también el mismo premio pero con otro grupo de amigos, la peña Los Periquitos, que jugaba el mismo número, por lo que a ella, igual que a su tía Almudena, le han tocado dos veces sendos pellizcos del segundo premio, uno a compartir entre seis y otro a compartir entre doce. «No sabía que en el grupo de mis tíos y mis primos también lo tenía», decía encantada.

Varios de la peña Los Periquitos acudieron ayer a la pequeña fiesta que se montó frente a la administración de lotería de Noelia. Alberto, Fran, Rafa, Álvaro y María pertenecen a ese grupo de amigos que va a repartir 125.000 euros entre doce miembros, a unos 9.000 euros cada uno. «Jugamos todos los años y somos la mayoría de la quinta del 92, digamos que hay gente entre 30 y 37 años. Algo habrá que gastarse hoy y luego ya veremos qué hacemos con el dinero», decía uno de ellos al que habían convertido en portavoz sin desearlo.

Tenía todos del 0 al 99

Y así, entre bromas y felicitaciones fue avanzando la mañana en La Roca de la Sierra. Sobre la hora de comer seguía llegando gente hasta el número 50 de la calle alcalde Requena donde Noelia Delgado despachó una serie del segundo premio. ¿A ti también?, se escuchaba de vez en cuando al llegar alguna otra persona con una sonrisa de oreja a oreja.

Uno de esos rostros risueños pertenecía a Nemesio Román, que tenía un décimo del segundo premio a medias con su hermana 'Desi', número que se empeñó en comprar el viernes porque quería llevar todos los números del 0 al 99 y le faltaba el 14, el cual había visto precisamente en la administración de su pueblo. «Lo hago todos los años, mejor no calcular lo que me gasto», confesaba recién llegado a la fiesta callejera que se había montado en La Roca de la Sierra.

«Lo gastaré en los agujeros que tengo por ahí. Yo tengo 73 años y estoy jubilado desde los 59 años porque tenía una pierna mala», ha contado este extremeño que de joven emigró a Cataluña y para quien este segundo premio cree que repara un golpe de mala suerte que aún recuerda de cuando tenía 24 años. «Yo compraba todos los días un cupón en Blanes, un día me fui a Gerona de juerga y lo compré allí, y me llamó la chica a la que le comprábamos siempre el mismo número del cupón en Blanes y le dije que no quería porque lo había comprado ya. Pues ese día tocaron más de dos millones de pesetas de la época. Por eso yo sabía que esta vez me tenía que tocar porque he terminado soñando con el número», ha dicho hoy este abuelo que tiene dos hijos y con los que esta mediodía posaba exultante.