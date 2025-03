La diosa Ganesha le da una pequeña alegría a los vecinos de Badajoz

Natalia Reigadas BADAJOZ. Lunes, 23 de diciembre 2024, 08:30 | Actualizado 08:36h. Comenta Compartir

El Sorteo de la Lotería de Navidad dejó ayer 226.000 euros en Badajoz, una pequeña alegría y con influencias exóticas, en concreto de la India. Fue la diosa hindú Ganesha la que trajo casi toda la suerte.

Inmaculada González es la propietaria de la administración número 15 de Badajoz, situada en la tienda Carrefour de la carretera de Valverde donde hay una imagen de Ganesha que preside el local. Su padre, Francisco Javier, que es empleado, cuenta que, al abrir hace siete años, pensaron en buscar algo que les diese suerte. «Podría haber sido el gato negro de Badajoz», bromea, «pero mi hija apostó por la diosa de la suerte hindú».

Ganesha es una diosa muy popular en la India y muy reconocible porque tiene cabeza de elegante en un cuerpo de hombre. La leyenda dice que su padre, Shiva, lo decapitó en una discusión en la que no sabía que se enfrentaba a su hija, y ante el disgusto de la madre, le colocó la cabeza del primer animal con el que se cruzó.

María Yue Muñoz Administración número 8«Me he puesto guapa por si acaso y ha tocado aquí. Estoy muy contenta»

Francisco Javier González asegura que les ha dado suerte porque en siete años han dado en su administración siete premios. Ayer fue el último, un cuarto premio del Sorteo de la Lotería de Navidad. Fueron 10 décimos del 77768, un número que salió del bombo poco antes de las diez de la mañana. Es decir, 200.000 euros.

A San Benito

La imagen de Ganesha que preside la administración está dibujada, según presume Francisco Javier, por Augusto Martínez, un artista de su pueblo natal, San Benito de La Contienda (pedanía de Olivenza). Y precisamente este podría ser el destino de parte del dinero. «Creo que se puede haber ido para Olivenza, quizá a algún familiar, pero no lo tengo seguro», indicaba ayer el trabajador de la administración 15 de Badajoz.

En cuanto al dibujo, además de la característica cabeza de elefante, La Ganesha de Badajoz sujeta un trébol de cuatro hojas para aumentar la suerte, lleva el número 15 de su administración en su gorro y porta décimos con el número 06106. «Es el código postal de Don Benito de la Contienda y un número que traemos a la administración todos los años para jugarlo».

El número 77768 llegó a esta administración de casualidad, según destaca González. Este negocio forma parte de un grupo de loteros en una red social y decidieron compartir números. Reunieron 900 décimos y los intercambiaron entre nueve administraciones. De esta forma el 77768 premiado se ha repartido entre negocio de Cuenca, Madrid y otras provincias. Este lotero que ayer trajo la mayor suerte a Badajoz cuenta que tuvo un presentimiento. El día antes del sorteo se acostó tarde porque se quedaron a trabajar en la administración hasta las once de la noche. «Y no me pude dormir, no he dormido nada», explica. Cree que fue una señal, un presentimiento.

El 77768 también dejó otro pellizco en la capital pacense, un décimo en el estanco de la avenida María Auxiliadora. Este punto de venta vendió un décimo de este número a través de una máquina. Estos dispositivos permiten elegir más terminaciones y números a demanda de los compradores, pero se entregan como un recibo en lugar del característico décimo.

Guiño de un quinto

Una hora después de que Ganesha bendijese ayer Badajoz, el nombre de la capital pacense volvió a surgir en la lista de localidades premiadas. De nuevo fue un número vendido a través de una máquina. Este sistema dejó un premio de 6.000 euros en la administración número 8, entre la calle Zurbarán y Ronda del Pilar. Fue gracias al 74778.

La venta de este décimo atrajo, como es tradicional, a los periodistas a la administración. Los recibió la empleada, María Yue Muñoz, que celebró muy contenta el premio y la primera vez que le tocó recibir a los medios. «Me he puesto por si acaso y ha tocado», bromeaba.

Aunque fue la primera vez que María Yue celebró un premio de la Navidad, no es la primera vez que la administración número 8 tiene buenas noticias en este sorteo.

En resumen el balance del Sorteo de la Navidad 2024 ha sido muy discreto en Badajoz, aunque mejor que el año anterior que se cerró con solo 137.000 euros con números sueltos vendidos por máquina en tres administraciones.