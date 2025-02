Un décimo de Sevilla tenía el Gordo y acabó en Badajoz y La Albuera

Víctor Peguero, de 35 años, llevaba el décimo con el primer premio en su cartera desde octubre. Se lo trajo de Sevilla la hermana de la novia de su padre, de nombre Pedro Peguero. Padre e hijo son de La Albuera y ellas, además de ... la suegra de Pedro, de Badajoz, residentes en la barriada de Valdepasillas. Teniendo en cuenta que cada uno llevaba un décimo del 05490, eso significa que entre los cinco son hoy dos millones de euros más ricos.

Según explicaba este jueves Víctor, soldador que vive en Dublín, a él y a su mujer, Nivia Regina, le han tocado 400.000 euros y decía que los empleará en terminar de pagar la casa que justo hace un año se había comprado en la capital irlandesa, donde reside desde 2012, aunque viene a La Albuera todo lo que puede, unas cinco o seis veces al año.

Junto a su padre, que es trabajador del campo, celebró la noticia rodeado de amigos en el Restaurante Don Pepe de La Albuera, aunque de una forma tan tranquila que quienes lo rodeaban no se lo explicaban, decía a este diario sobre las cinco de la tarde.

Hay que decir que jugar a la lotería le gusta. Según contó, él llevaba 35 décimos del Sorteo de Navidad y su padre 30. El décimo premiado llegó hasta ellos cuando la hermana de la novia del padre fue a pasar unos días a Sevilla y le dijeron que les trajera lotería. Con semejante colección de números ya fotografiada, hoy, día 22, no era un día cualquiera para ambos.

«Papá, tira las tijeras y vente»

Así se enteraron de que les había tocado el Gordo: «Estaba en un taller de un amigo y me dijo que acababa de salir el primer premio. Entonces me lo mostró en el móvil precisamente a través de la página del HOY, así que a continuación me fui a ver las fotos que había hecho a mis décimos y me dije '¡Jesús!, ¿no me digas que es ese el número?' Es que no me lo creía, de hecho no me lo creo y por eso estoy muy tranquilo, además de que yo soy así. Lo siguiente que hice fue llamar a mi parte, que sabía que también tenía el número. Él estaba en el campo podando unas viñas y le dije 'papá, tira las tijeras por ahí y vente para acá, que nos ha tocado la lotería', pero no me creía hasta que un hombre que estaba con él y acababa de ver el número que había salido se lo dijo y era verdad».

Según contaba Víctor Peguero, «soy un trabajador de toda la vida y seguiré trabajando». Es la primera vez que le toca un premio de azar y no descarta, además de terminar de pagar su casa recién comprada, empezar a mirar precios de una casa en algún lugar de playa, aunque para eso tendría que hacer cuentas. De momento, dice, ya ha calculado lo que se llevará Hacienda, sobre 72.000 euros de los 400.000 que ganó este jueves.