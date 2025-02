«Ha estado muy repartido porque he hecho muchas participaciones de cinco euros»

J. López-Lago Jueves, 22 de diciembre 2022, 14:25 | Actualizado 18:02h. Comenta Compartir

El barrio de San Roque en Badajoz, y un poco más allá porque el quinto premio se vendió casi entero, celebró ayer al filo del medio día uno de los premios que salió del bombo del Palacio Real. Lo repartió Alberto Guerrero, al frente de la administración número 12, llamada La Soledad, desde 2004, aunque el negocio existe desde 1974. Según ha explicado esta mañana, el 24492 es un número al que están abonados hace años junto con otra administración pacense. Fue salir esta mañana, y enseguida empezar a pedirlo la clientela para probar suerte en el sorteo de El Niño con los mismos cinco dígitos.

De momento, en el sorteo de este día 22 ha repartido 6.000 euros al décimo, y como se ha vendido sin devoluciones en su caso significa que han sido 360 décimos vendidos todos en este negocio de Badajoz que tenía 36 series. Cinco series han ido a parar a la administración pacense de la calle Francisco Pizarro y el resto estaban en Valladolid y Lorca. Lo mejor, ha dicho Guerrero, es que como muchos negocios lo han dividido en participaciones esta mañana ha habido pellizcos de miles de euros para cientos de pacenses.

Ampliar Alberto Guerrero esta mañana en su administración La Soledad, en el barrio de San Roque. Casimiro MOreno

«Estaba hablando por teléfono con una clienta mía y antes me ha llamado otro porque este número lo han comprado entre peluquería Cándido, carnicería José Carlos Gil, ferretería Santo Domingo, algo en Valdepasillas, en el polígono también, … todo repartido y en participaciones de cinco euros muchas».

Miguel López, que tiene una frutería, llevaba un décimo y cuatro participaciones que significan a estas horas 12.000 euros. A su lado, descorchaban una botella de cava extremeño Bonaval Paco Vleázquez, que ha sido conductor de autobuses de toda su vida y ya está jubilado. La expresión de alegría brindando ha tenido lugar en la carnicería de José Carlos, situada en la avenida Ricardo Carapeto junto al Café Bar El Tablón, regentado por un asiático que también resultó afortunado.

Entre las clientas de la carnicería que tenían el número premiado estaban esta mañana María Villalobos. «Tenía dos participaciones de cinco euros, así que me han tocado 3.000 euros. Es lo único que había comprado este año. Lo habitual era comprar un décimo, pero este año con la mitad no ha salido mal siendo el año que menos llevo. Lo gastaré en los reyes de mis cuatro hijos y cinco nietos, todavía no lo saben», decía esta mujer, que se enteró de que parte del quinto premio lo tenía en su casa porque se lo dijo una vecina cuando estaban en el estanco unos minutos antes. A su lado estaba otra vecina de San Roque, Mercedes Silva, que llevaba una participación de cinco euros, así que le tocaron 1.500 euros. «No está mal la cosa. Lo había comprado en la carnicería», decía tras salir de ella.

Según Alberto Guerrero, el responsable de la Adminsitración que dio este quinto premio, esto va a multiplicar por dos las ventas de cara al sorteo de el Niño. Contaba que ya había dado antes varios quintos y cuartos premios, como muestran los carteles que decoran su negocio, en la carretera de la Corte frente al colegio Guadalupe. «Esta vez me hubiera gustado dar el Gordo, pero por lo menos la gente está contenta que es lo que yo quiero», ha dicho antes de volver a coger el teléfono para hablar con otro cliente agraciado.