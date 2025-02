Cristina Núñez Cáceres Jueves, 22 de diciembre 2022, 15:23 | Actualizado 19:49h. Comenta Compartir

«Fuimos de viaje a Aranda de Duero y de vuelta paramos en Valladolid y cogimos un décimo, siempre jugamos uno a medias y terminado en 0». Cristina Morales toma aliento para contar que la suerte la ha acompañado este jueves y le ha hecho ganar junto a Carmen Jiménez, su amiga de toda la vida, 400.000 euros por un décimo del Gordo, el 05.490. «Le mandé una foto del número anoche, porque no sabía cuál era y esta mañana ha pegado el petardazo». Lo cuenta delante de Ricopy, la tienda de fotocopias de Santa Joaquina de Vedruna, en Cáceres, donde trabaja Carmen.

En el caso de Cristina el dinero solventará una orden de desahucio de la casa de su familia. «Solamente pensar la tranquilidad de que no vamos a tener que sacar a mi abuela de casa con 93 años es una alegría, mi madre estaba desahuciada, es algo que no sabía nadie, no lo habíamos contado por la vergüenza», explica esta auxiliar de enfermería. «Nos habíamos propuesto la dación en pago, hoy ya no hay dación en pago».

A Carmen no le ha dado tiempo a procesar lo que va a hacer con esta cantidad. «Al principio pensaba que le había tocado solo a ella y ya me he alegrado, luego me he enterado de que me había tocado también a mí y ya no he pensado nada más», cuenta. «Un viajecito los cuatro nos pegamos», aporta Cristina incluyendo a sus parejas, que presencian con una botella de cava extremeño este momento increíble. «Ha sido brutal», dicen un poco entre las dos casi pellizcándose para constatar que lo que les pasaba era real. Son las dos de la tarde, los niños de un colegio cercano salen del colegio, y, ya con la persiana bajada de Ricopy y en la calle cantan el número que tienen entre sus manos y corean sin vergüenza, cual niñas de San Ildefonso, «400.000 euros».

Ambas tienen 35 años, y Carmen es madre de un niño de siete. «Somos uña y carne, estamos todo el día juntas, me ha ayudado a criar a mi hija», dice emocionada.

A pesar de la alegría Carmen ha continuado trabajando este jueves en la tienda de fotocopias en la que es empleada y en donde hoy ha hecho la copia más especial: la del décimo que le va a dar tranquilidad y algún capricho.