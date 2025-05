El Gordo del Niño cae en el 94974, muy repartido por toda España

José Antonio Guerrero Madrid Sábado, 6 de enero 2024, 00:19 | Actualizado 16:01h. Comenta Compartir

El 94974 es el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de El Niño, celebrado este sábado, día de Reyes en Madrid, y que ha puesto el broche a las fiestas navideñas. Los décimos de este número se llevarán 200.000 euros, dos millones de euros por serie, sin contar el 20% que se llevará Hacienda. Ha estado muy repartido por toda España, tanto que se contabilizan casi 40 provincias agraciadas en mayor o menor medida. El número ha sido consignado en administraciones de las siguientes provincias: Albacete, Alicante, Almería, Álava, Asturias, Badajoz, Barcelona, Bizkaia, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, La Coruña, Cuenca, Gipuzkoa, Girona, Granada, Guadalajara, Islas Baleares, Jaén, Las Palmas, León, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

El segundo premio, con 75.000 euros al décimo (750.000 euros a la serie) ha sido para el 89634, que ha caído íntegramente en Móstoles (Madrid), concretamente en la administración número 12 ubicada en la calle Simón Hernández, 48.

Mientras que el tercer premio, con 25.000 euros al décimo (250.000 euros a la serie), ha sido para el 57033, también muy repartido por toda España, de norte a sur, ya que ha sido consignado en Alicante, Almería, Álava, Asturias, Badajoz, Barcelona, Bizkaia, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, La Coruña, Cuenca, Gipuzkoa, Huelva, Islas Baleares, Jaén, Las Palamas, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Palencia, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolod y Zaragoza.

El lotero, Valero Gimeno, de 'El Gancho', en la capital zaragozana, ha vendido 100 décimos del primer premio, el 94974, lo que supone 20 millones de euros, muy repartidos entre los vecinos del barrio, uno de los más humildes de la capital aragonesa. "Se lo merecen", dice Valero, mientras celebra la noticia en la administración, que es la primera vez que da un premio tan grande.

María, lotera de la administración número 24 de El Palmar (Murcia), rebosa alegría tras haber vendido una serie completa del número agraciado con el primer premio, un total de 2 millones de euros. «No hay mayor satisfacción que el premio se quede en tu pueblo y creemos que va a ser así porque lo hemos vendido en ventanilla», cuenta. La lotera no suele desplazarse nunca a la oficina para seguir el sorteo del Niño, «pero esta mañana tenía un pálpito y después de tomarme el roscón y el café con leche me he venido para acá y ¡mira!».

El primer premio ha recorrido toda España. «Todavía no nos lo podemos creer», indica Jon Urkiola, responsable del establecimiento del centro comercial Artea, en la localidad vizcaína de Leioa, que confiesa que «aún estamos temblando». Y es que este local ha repartido también 250.000 euros del tercer premio al vender una serie completa -diez décimos- del 57033.

Los Reyes Magos también han dejado un inesperado regalo en Granada. Un décimo de máquina del 94.974 fue vendido en el estanco situado en el número 8 de la calle Ovidio de la capital, junto a la estación de autobuses, repartiendo 200.000 euros a sus compradoras. Damián Muñoz, el responsable del local, habla de la «gran alegría» que se ha llevado al dar este premio, que se lo vendió a «unas estudiantes» que se alojaban en el hotel situado junto a su estanco. «Llegaron al estanco pidiendo un número 4 y les vendí este», explica Damián.

El Gordo de El Niño también ha 'parado' en Plasencia (Cáceres), donde 'El Niño' ha dejado un total de 625.000 euros repartidos en un décimo del primer premio en la administración número 4 de la calle del Sol y dos décimos del primero y uno del tercero en La Cereza de Oro, la administración del Carrefour. Antonio Merino, el dueño de la administración número 4, señala que este primero significa mucho para un establecimiento al que solo le falta vender un Gordo de Navidad para completar todos los grandes premios de la Lotería Nacional.

Pero si hay un punto que este sábado ha dado un auténtico pelotazo esa es la administración número 12 de Móstoles, que ha vendido íntegramente el segundo premio, el 89634, dotado con 75.000 euros por décimo. "Vamos a reformar la casa, pagar las trampas y estirar lo que se pueda para vivir tranquilos", señala una pareja de pensionistas de Móstoles, ella jubilada como trabajadora de la limpieza, quien no puede estar más contenta. "Se lo merecen. Han estado toda la vida deslomándose a trabajar", describe su hijo.

Terminaciones

En cuanto a las terminaciones, los décimos acabados en 7247 y en 8172 se han llevado 350 euros (3.500 a la serie); los que terminan en 507, 296, 161, 978, 872, 506, 114, 488, 730, 428, 281, 568, 644 y 598 se llevan 100 euros (1.000 euros a la serie); y los terminados en 66, 40, 32, 65 y 99 se llevan 40 euros (400 euros a las serie).

En lo referido a los reintegros, además del 4, por ser la terminación del primer premio, los acabados en el 1 y el 9 tendrán también 20 euros de premio por décimo.

Con 700 millones en premios, el 70% de la emisión, este sorteo es el segundo más importante de la Lotería Nacional tras el de la Navidad. El sorteo se ha celebrado como siempre, en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos simples. En concreto, la emisión de esta tradicional rifa navideña asciende a 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. El total de la emisión es de 1.100.000.000 de euros.