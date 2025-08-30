HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un apellido inventado. El rey mantiene el estatus de inmigrante de lujo en Washington. AFP

Reza Pahlavi, el emperador no tiene quien le escriba

Perfil ·

El hijo del Sha de Persia aspira a dirigir la transición entre el régimen teocrático y una democracia laica y liberal

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:10

Reza Pahlavi no ceja en su empeño. El emperador, de 64 años, anuncia periódicamente el canto del cisne del régimen iraní, pero nunca llega el ... desbaratamiento del gobierno de los ayatolás. Durante la reciente crisis de los misiles con Israel, volvió a proclamar el fin de la autoridad teocrática y clamó por una alianza entre el pueblo y aquellos sectores de los cuerpos de seguridad que también aspiran al cambio. Pero ese golpe no llega y las protestas populares surgen periódicamente y se desvanecen.

