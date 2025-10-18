HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Siete heridos en un choque de dos coches que acabó con uno de ellos ardiendo en Villanueva
Thiel se mantiene como un gran desconocido para la mayoría de estadounidenses. Fotoilustración: El Correo

Peter Thiel, la obsesión por el anticristo

Perfil ·

Las teorías apocalípticas del jurista nazi Carl Schmitt se han convertido en la hoja de ruta para el multimillonario de la tecnología, acérrimo defensor de Trump

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:57

Comenta

El multimillonario de la tecnología, cofundador de PayPal y Palantir, Peter Thiel, cuya pasión por la filosofía apocalíptica es el tema central de una reciente ... serie de conferencias privadas, vive obsesionado con el fin del mundo. «Cristiano ortodoxo pequeño», como él mismo se define, lleva dos años volcado en una gira para difundir sus ideas sobre la escatología bíblica a través de mensajes variables y a veces contradictorios. Durante dos horas, la audiencia escucha perpleja las disertaciones del millonario libertario sobre el fin del mundo, el armagedón que describe la Biblia, y el anticristo, una figura que según la tradición cristina unificará a la humanidad bajo un solo gobierno antes de entregarla al apocalipsis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extremadura registra un nuevo temblor
  2. 2

    Hacienda solicita de forma masiva información de sus ingresos a las comunidades de vecinos
  3. 3 La Aemet prevé la llegada de la lluvia a Extremadura por el paso de varios frentes atlánticos
  4. 4 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Málaga
  5. 5 Siete heridos en un choque de dos coches que acabó con uno de ellos ardiendo en Villanueva
  6. 6

    El angustioso traslado al hospital de Mérida del vecino de la calle Panaderos
  7. 7 Multas de más de tres mil euros a patinetes y bicicletas eléctricas que no cumplan este requisito a partir de enero
  8. 8 Dos menores resultan heridos graves tras un accidente con un 'Minit' en Las Vaguadas de Badajoz
  9. 9 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  10. 10 Extremadura a través del paladar: siete platos típicos del recetario extremeño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Peter Thiel, la obsesión por el anticristo

Peter Thiel, la obsesión por el anticristo