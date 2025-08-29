HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 29 de agosto, en Extremadura?
Mahmud Abbas

EE UU no permitirá a Abbas asistir a la Asamblea General de la ONU

Se espera que un buen número de países reconozcan ahí el estado palestino

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:49

La 80 Asamblea General de la ONU será en la que un buen número de países -que hasta ahora se resistían- declaren su reconocimiento del ... Estado Palestino. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbás, no estará allí para verlo. El Departamento de Estado estadounidense ha dicho que no le dará el visado necesario para asistir a la cumbre de alto nivel, según el diario Jerusalem Post.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La primera tienda Normal llega a Badajoz y provoca largas colas en El Faro
  2. 2 Casi 800 usuarios disfrutarán del chalé de la Diputación de Badajoz en Chipiona
  3. 3 Medios aéreos y bomberos del Infoex sofocan el incendio en Don Benito
  4. 4 Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la redada de La Cañada-Moreras en Badajoz
  5. 5 Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la redada de La Cañada-Moreras en Badajoz
  6. 6 Guardiola reestructura Gestión Forestal, Agricultura y Protección Civil ante futuros incendios
  7. 7 Herido grave un hombre de 65 años al sufrir una caída en una cubierta de un edificio en Llerena
  8. 8 Detenido en Plasencia un menor de edad por conducir el coche de su pareja
  9. 9

    El Hilton Godoy de Cáceres recibe a sus primeros clientes el día 2 y se inaugurará el 19
  10. 10 El cacereño Alberto Amarilla recuerda desolado a Verónica Echegui y sus días en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy EE UU no permitirá a Abbas asistir a la Asamblea General de la ONU

EE UU no permitirá a Abbas asistir a la Asamblea General de la ONU