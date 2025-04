Cuando en la mañana del 7 de octubre del año pasado empezaron a sonar las alarmas, Itzik Horn apenas les dio importancia. Este profesor y ... periodista porteño de 71 años envió un mensaje de WhatsApp a su hijo Yair, que vive en el kibutz de Nir Oz, donde había recibido la visita de su hermano Eitán. No le respondió, pero tampoco se apuró. Nir Oz no salía en las noticias y pensó que habría problemas de cobertura. Fue al día siguiente, cuando acudió al lugar al que habían evacuado a los habitantes de la pequeña comunidad agrícola cuando se dio cuenta de que Yair, de 46 años, y Eitán, de 37, habían desaparecido. Pasadas dos semanas, el ejército le confirmó que estaban vivos y que formaban parte del grupo de secuestrados. Desde entonces ha volcado todos sus esfuerzos en explicar al mundo su dolor. Así vive un padre que lleva un año sin pruebas de vida de sus hijos, Su único consuelo es que rehenes que fueron liberados en el intercambio de noviembre le confirmaron que les vieron en uno de los túneles de Hamás.

- Se cumple ya un año desde aquel 7 de octubre…

- Y yo, que soy un optimista incurable, no veo la luz al final del ... No quiero ni mencionar esa palabra. Lo peor es que no veo que haya intención de solucionar el asunto, ni por parte del Hamás, ni por parte del gobierno, pero yo no puedo exigir nada a Hamás, mi exigencia es al gobierno de Israel.

- ¿Qué le exige?

- Le echo en cara que no hace todo lo posible por sacar a los secuestrados, si lo hubieran hecho no estaría ofreciendo esta entrevista y tendría a mis dos hijos en casa. Después de ver los antecedentes de secuestros anteriores no entiendo el motivo para que este caso sea diferente. Tenemos un primer ministro a quien le importa más mantener su puesto que lo que les ocurra a los secuestrados.

- ¿Qué hace para no perder la esperanza?

- A mí me llevó dos días dejar de llorar cuando recibí la noticia. Llorar, pero llorar, estar sentado en la cama de mi casa y llorar. Me llevó otros dos días más tratar de entender qué pasó, cómo pasó y por qué. ¿Y qué pasó? Todos lo sabemos. El cómo y el por qué todavía no me queda muy claro, todavía hay mucha gente que tiene que dar explicaciones. Y me dije, ¿qué puedo hacer? Entonces me puse como meta hablar con quien haga falta. Si tengo que hablar con el diablo para liberar a los rehenes, yo hablo con el diablo. El diablo todavía no me llamó, pero estuve reunido con el primer ministro de Israel.

- ¿Cómo fue el encuentro?

- Fue un encuentro con varios familiares. No sentí ningún tipo de empatía. Nos dijo que cuando Hamás se encuentre entre la espada y la pared no le quedará más remedio que negociar y yo le pregunté si él me podía firmar que llegado ese momento en vez de negociar no los iban a matar. No me respondió. Netanyahu no sólo es responsable de lo ocurrido, es también culpable porque era el primer ministro en ese momento y debe asumir la responsabilidad.

- Un sector de Israel apoya la decisión del primer ministro de no negociar, ¿le sorprende?

- Yo tengo una sugerencia para ellos. Imagino que todos tienen madre, padre, hijos, tíos... Junten a 101 personas, que es el número que pensamos que todavía hay en Gaza, y mándenlos a la Franja a cambio de nuestras familias. Luego que continúen oponiéndose a una tregua, porque todos son héroes sobre las espaldas de nuestras familias. Saquen a los rehenes de Gaza y después hagan con la Franja lo que entiendan que deben hacer, pero saquen a los rehenes de ahí, porque se están consumiendo.

- En el otro extremo están los cientos de miles de israelíes que salen a pedir el alto el fuego cada fin de semana, un grito que las autoridades no escuchan…

- Hay algunas semanas en las que las manifestaciones son impresionantes, es cierto, pero pienso que la mayoría silenciosa de Israel está con Netanyahu y su estrategia y por eso no vemos a millones de personas en la calle.

- ¿Qué se puede hacer desde el exterior para ayudarles?

- Presionar a Hamás, y la mejor presión es decirles que si no liberan a los cautivos nadie pondrá un euro para reconstruir la Franja.

- ¿Cuál es su plan para este 7 de octubre?

- Primero, tengo sesión de diálisis y cuando termine del hospital me iré a mi casa. Si este gobierno quiere hacer algo mañana le propongo tres cosas: decretar un día de duelo nacional, bajar la bandera a media asta y que renuncien en masa después de pedir perdón por lo que hicieron. No harán ninguna de las tres cosas.